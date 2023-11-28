شاهد: مدير عمليات الأونروا بغزة يقود ست شاحنات من المساعدات إلى جباليا

بقلم: يورونيوز

أفاد مدير عمليات غزة في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) في مقطع فيديو الثلاثاء أنه زار منطقة جباليا في شمال قطاع غزة، حيث قاد ستّ شاحنات تحمل مساعدات للمدنيين الباقين في هذه المنطقة رغم القصف الإسرائيلي.

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وأضاف توماس وايت أن المساعدات ضمت كميات من المياه والمستلزمات الطبية.

وتابع قائلاً "وصلنا ست شاحنات مساعدات لأهالي جباليا"، وأكد على أهمية وصول المساعدات إلى كافة المحتاجين وإيصال الوقود إلى آبار المياه في شمال غزة.

واستطرد قائلاً: "لقد مررنا بالمنطقة التي تحتلها إسرائيل شمال وادي غزة وعبر مدينة غزة للوصول إلى جباليا. لدينا ست شاحنات محملة بالمساعدات للناس في جباليا. وسنذهب أيضًا ونلقي نظرة على بعض من آبار المياه وإيصال الوقود إلى آبار المياه وكذلك توصيل بعض الإمدادات الطبية إلى عيادة جباليا الصحية".

وأضاف: "لدينا بعض موظفي الأونروا الشجعان الذين بقوا في جباليا يعملون من أجل مجتمعهم، ويحافظون على عيادتهم الصحية مفتوحة ويقدمون الخدمات للملاجئ لذا كان من المهم حقًا أن نحصل على هذا الدعم وهذه المساعدة لموظفينا هنا حتى يتمكنوا من خدمة الناس هنا في جباليا".