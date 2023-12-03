هزات ارتدادية.. زلزال جديد بقوة 6,6 درجات يضرب الفلبين

بقلم: يورونيوز

قال مركز المسح الجيولوجي الأميركي إن المنطقة تعرضت في وقت مبكر الأحد، وعلى مدى ساعات عدة، لأربع هزات ارتدادية قوية.

اعلان

ضرب زلزال بقوة 6,6 درجات جنوب الفلبين الأحد، وفق ما أعلن مركز المسح الجيولوجي الأميركي، في واحدة من الهزات الارتدادية عقب زلزال بقوة 7,6 في اليوم السابق.

وضرب الزلزال الأخير حوالي الساعة 6:36 مساء بالتوقيت المحلي (10،36 بتوقيت غرينتش) شمال شرق بيسليغ في جزيرة مينداناو.

زلزال الفلبين

قتل شخصان على الأقل وأصيب آخرون بعدما ضرب زلزال بقوة 7,6 درجات جنوب الفلبين السبت، وأثار تحذيرات من حدوث موجات تسونامي تم رفعها في وقت لاحق.

وقال مركز المسح الجيولوجي الأميركي إن المنطقة تعرضت في وقت مبكر الأحد، وعلى مدى ساعات عدة، لأربع هزات ارتدادية قوية.

مخيم النزوح عقب الزلزال في الفلبين AP/AP

وأدى الزلزال إلى إطلاق تحذيرات من حدوث تسونامي واستدعى إصدار أوامر لسكان المناطق الساحلية بالفرار إلى أماكن مرتفعة. ولم ترد انباء بوقوع أضرار كبيرة في المباني أو البنى التحتية حتى الآن، بحسب ما أكد مسؤولو الكوارث لوكالة فرانس برس الأحد.

وقع الزلزال بعد نحو أسبوعين على زلزال آخر بقوة 6,7 درجات ضرب جزيرة مينداناو، ما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص على الأقل واهتزاز مبان وانهيار جزء من سقف مركز تجاري.

تشهد الفلبين هزات أرضية يوميًا، خصوصًا أنّ الأرخبيل يقع على "حزام النار"، وهي منطقة ذات نشاط زلزالي وبركاني مكثّف تمتدّ من اليابان إلى حوض المحيط الهادئ مرورًا بجنوب شرق آسيا.

وغالبًا ما تكون الهزّات الأرضية خفيفة إلى درجة لا يشعر بها السكان، لكن البلاد تشهد زلازل قوية ومدمّرة أحيانًا تقع من دون سابق إنذار لأسباب أبرزها عدم توفر التكنولوجيا اللازمة لتوقع مكانها وموعدها.