جريمة قتل الطالب ريجيني أمام القضاء قريبا.. القضاء الإيطالي سيحاكم غيابيا 4 ضباط مخابرات مصريين

بقلم: يورونيوز

تحديد تاريخ المحاكمة يأتي بعد سلسلة من العوائق القانونية والإجرائية مثل التعاون القضائي المحدود بين إيطاليا ومصر وبعد أن ألغت المحكمة الدستورية الإيطالية في سبتمبر الماضي مادة من قانون العقوبات كانت تمنع المحاكمة الغيابية لأشخاص متهمين في قضايا تعذيب.

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أعلنت السلطات الإيطالية الاثنين أنها ستحاكم أربعة ضباط استخبارات مصريين غيابيا ابتداء من 20 فبراير شباط المقبل أمام محكمة في روما بتهمة اختطاف وتعذيب وقتل الطالب الإيطالي جيوليو ريجيني عام 2016.

والضباط الأربعة بحسب وسائل الإعلام الإيطالية هم اللواء طارق صابر والعقيد حسام حلمي وآسر كامل محمد إبراهيم والرائد مجدي إبراهيم عبد العال شريف.

وكان الطالب جيوليو ريجيني قد اختفى في 25 يناير كانون الثاني 2016 في العاصمة المصرية حيث كان يعمل على أطروحة دكتوراه بصفته طالبا بجامعة كامبريدج البريطانية العريقة. وبعد أقل من أسبوعين وتحديدا في الثالث من فبراير شباط، تم العثور على جثته في إحدى ضواحي القاهرة وكانت تحمل آثار ضرب وحرق بأعقاب السجائر وعلامات توحي بأنه تعرض للصعق الكهربائي بحسب تقرير الطبيب الشرعي إثر تشريح الجثة.

تحديد تاريخ هذه المحاكمة يأتي بعد سلسلة من العوائق القانونية والإجرائية مثل التعاون القضائي المحدود بين إيطاليا ومصر وبعد أن ألغت المحكمة الدستورية الإيطالية في سبتمبر الماضي مادة من قانون العقوبات كانت تمنع المحاكمة الغيابية لأشخاص متهمين في قضايا تعذيب.

ومن بين الذين تقدموا بالدعوى نجد والديْ الضحية باولا ديفيندي وكلاوديو ريجيني بالإضافة إلى الحكومة الإيطالية التي تم قبولها بصفتها مدعية بالحق المدني على اعتبار أن "الدولة مطالبة بحماية سلامة وأمن مواطنيها" حسب الإعلام الإيطالي.

وكان مكتب المدعي العام المصري قد رفض في ديسمبر 2020 طلب السلطات في روما ملاحقة المشتبه بهم بحجة أن نتائج التحقيقات الإيطالية كانت "مغلوطة" حسب تعبيره.

وفي أول رد فعل لها، أعربت والدة الطالب ريجيني باولا ديفيندي عن ارتياحها قائلة إنه يوم سعيد بعد أن علمت بقرار القاضي الإيطالي روبرتو راناتزي بمحاكمة الضباط المصريين الأربعة.