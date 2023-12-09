وزارة الدفاع الأمريكية تتخطى الكونغرس وتقدم حزمة عسكرية جديدة لإسرائيل بنحو 106.5 مليون دولار

بقلم: يورونيوز

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) السبت إن وزارة الخارجية وافقت على إبرام صفقة لبيع قذائف دبابات ومساعدات عسكرية لإسرائيل تقدر بنحو 106.5 مليون دولار دون مراجعة الكونغرس

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وأضاف البنتاغون في بيان أن وزارة الخارجية استخدمت يوم الجمعة صلاحيات الطوارئ بموجب قانون مراقبة تصدير الأسلحة من أجل قذائف دبابات للتسليم الفوري لإسرائيل بقيمة 106.5 مليون دولار.

وقال البنتاغون في بيان أن البيع سيكون من مخزون الجيش الأمريكي ويتكون من قذائف إم830إيه1 شديدة الانفجار متعددة الأغراض والمضادة للدبابات مع جهاز تتبع (إم.بي.إيه.تي) ومعدات ذات صلة.

وكانت وزراة الخارجية الأمريكية قد أبلغت الكونغرس في وفي أوائل نوفمبر/تشرين الثاني،عن رغبتها بإمداد إسرائيل بحوالى 320 مليون دولار من الذخائر الموجهة بدقة وفقا لشبكة سي إن إن.

وعلى النقيض من المساعدات العسكرية الأمريكية المقدمة لأوكرانيا، حيث تقدم الولايات المتحدة تفاصيل عن أنواع الأسلحة، تتميز الشحنات العسكرية المتجه إلى إسرائيل بالسرية.

وتسلمت إسرائيل 200 طائرة شحن محملة بالمعدات العسكرية من "عدة دول" منذ بداية حربها المتواصلة على قطاع غزة ووفقا لوزارة الدفاع الإسرائيلية، استلمت إسرائيل أكثر من 10 آلاف طن من المعدات العسكرية.