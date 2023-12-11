EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

زلزال بقوة 5.8 يضرب بالقرب من ساحل وسط بيرو

غونزالو هواماني ينظر إلى الأضرار التي لحقت بمنزله بجوار نهر أكاري في بلدة أكاري بمقاطعة أريكويبا في جنوب بيرو في 14 يناير 2018.
غونزالو هواماني ينظر إلى الأضرار التي لحقت بمنزله بجوار نهر أكاري في بلدة أكاري بمقاطعة أريكويبا في جنوب بيرو في 14 يناير 2018. Copyright STR/AFP or licensors
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي (EMSC) إن زلزالا بقوة 5.8 درجة وقع بالقرب من ساحل وسط بيرو يوم الأحد.

اعلان

وقع الزلزال بالقرب من المناطق الوسطى الغربية من بيرو في حوالي الساعة 06:52 اليوم العاشر من ديسمبر. وكان مركز الزلزال على بعد حوالي 86 كم (53 ميلاً) غرب جنوب غرب إيكا.

 ووقعت الهزة على عمق حوالي 10 كيلومترات بنحو (6 أميال)، وربما شعر من يسكن جميع أنحاء المناطق الوسطى الغربية بالهزة الأرضية.

ولم ترد تقارير أولية عن وقوع أضرار أو ضحايا نتيجة الزلزال.  وقد يستغرق الأمر عدة ساعات حتى تتمكن السلطات من إجراء تقييمات شاملة للأضرار، خاصة في المناطق النائية.

 ومن المرجح حدوث هزات ارتدادية خلال الأيام المقبلة. ولم يتسبب هذا الحدث في إصدار أي تحذيرات من حدوث تسونامي.

وتقع البيرو في منطقة تعرف باسم "حلقة النار في المحيط الهادئ"، حيث يحدث أكثر من 80% من النشاط الزلزالي في العالم.

ووقع آخر زلزال مدمر في البلاد قبالة بيسكو في أغسطس 2007، عندما ضربت هزة بقوة 7.9 درجة تلك المدينة الساحلية ومنطقة إيكا بأكملها، مما خلف أكثر من 500 قتيل، فضلا عن خسائر بملايين الدولارات في البنية التحتية والإسكان. إيفي

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

شاهد: موجة حر تضرب أستراليا

شاهد: غرنيكا الإسبانية التي قصفها النازيون والفاشيون في1937 تنتصر لغزة.. سلسلة بشرية ترسم علم فلسطين

شاهد: لبنانيات أمام سفارة فرنسا في بيروت.. "باريس ولندن وواشنطن وحكومات عربية شركاء بالحرب على غزة"

بيرو كوارث طبيعية زلزال الساحل