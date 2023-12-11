زلزال بقوة 5.8 يضرب بالقرب من ساحل وسط بيرو

بقلم: يورونيوز

قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي (EMSC) إن زلزالا بقوة 5.8 درجة وقع بالقرب من ساحل وسط بيرو يوم الأحد.

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وقع الزلزال بالقرب من المناطق الوسطى الغربية من بيرو في حوالي الساعة 06:52 اليوم العاشر من ديسمبر. وكان مركز الزلزال على بعد حوالي 86 كم (53 ميلاً) غرب جنوب غرب إيكا.

ووقعت الهزة على عمق حوالي 10 كيلومترات بنحو (6 أميال)، وربما شعر من يسكن جميع أنحاء المناطق الوسطى الغربية بالهزة الأرضية.

ولم ترد تقارير أولية عن وقوع أضرار أو ضحايا نتيجة الزلزال. وقد يستغرق الأمر عدة ساعات حتى تتمكن السلطات من إجراء تقييمات شاملة للأضرار، خاصة في المناطق النائية.

ومن المرجح حدوث هزات ارتدادية خلال الأيام المقبلة. ولم يتسبب هذا الحدث في إصدار أي تحذيرات من حدوث تسونامي.

وتقع البيرو في منطقة تعرف باسم "حلقة النار في المحيط الهادئ"، حيث يحدث أكثر من 80% من النشاط الزلزالي في العالم.

ووقع آخر زلزال مدمر في البلاد قبالة بيسكو في أغسطس 2007، عندما ضربت هزة بقوة 7.9 درجة تلك المدينة الساحلية ومنطقة إيكا بأكملها، مما خلف أكثر من 500 قتيل، فضلا عن خسائر بملايين الدولارات في البنية التحتية والإسكان. إيفي