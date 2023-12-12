"الرقصة الأخيرة" للأسطورتين.. ميسي ورونالدو يتواجهان في مباراة ودية مطلع شباط المقبل

بقلم: يورونيوز

التقى ميسي ورونالدو وجهًا لوجه 37 مرة في مسيرتيهما الاحترافية، بينها 30 مرة في الكلاسيكو الإسباني.

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أكدّ نادي إنتر ميامي الأميركي الإثنين تفاصيل مباراتيه الوديتين في السعودية مطلع العام المقبل، والتي ستشهد مواجهة مرتقبة بين الأرجنتيني ليونيل ميسي وخصمه اللدود البرتغالي كريستيانو رونالدو في 1 شباط/ فبراير، في لقاء أطلق عليه المنظمون لقب "الرقصة الأخيرة".

وسبق للنادي الأميركي أن أعلن عن نيته السفر إلى المملكة لخوض مواجهة ضد نادي النصر في الرياض، لكن من دون أن يحدّد موعد المباراة.

"الرقصة الأخيرة"

وقال إنتر ميامي الإثنين إنّه سيواجه الهلال، متصدر الدوري السعودي، في الرياض على ملعب "المملكة أرينا" في 29 كانون الثاني/ يناير، ومن ثمّ سيواجه النصر في 1 شباط/ فبراير على الملعب عينه، مانحًا الفرصة لجماهير كرة القدم لمشاهدة ميسي بمواجهة رونالدو من جديد، في فصل جديد من الخصومة المثيرة التي جمعتهما طوال عقد ونيّف من الزمن منذ مباراتهما الأولى بمواجهة الآخر في 2008.

وقال كريس هندرسون، المدير الرياضي في ميامي: "ستقدّم هذه المباريات اختبارات مهمة لفريقنا، وهو ما سيفيدنا مع اقترابنا من الموسم الجديد".

لقاء ميسي ورونالدو العام الماضي Hussein Malla/Copyright 2023 The AP

وسيخوض ميامي جولة خارجية أخرى في هونغ كونغ لمواجهة فريق من نجوم دوري الدرجة الأولى في الرابع من شباط/ فبراير.

ويعود الفريق مباشرة من بعدها إلى الولايات المتحدة، لانطلاق منافسات الدوري المحلي "أم أل أس" في أواخر شباط/ فبراير.

وشارك تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية بيانًا لمنظمي موسم الرياض جاء فيه أن إنتر ميامي سيواجه النصر في لقاء أطلق عليه "The Last Dance" (الرقصة الأخيرة) حيث سيتواجه ميسي، أفضل لاعب في العالم ثماني مرات مع رونالدو، المتوّج خمس مرات بالكرة الذهبية "وجهًا لوجه على الأرض مرّة أخرى بعد آخر لقاء جمع بينهما في كأس موسم الرياض الماضي".

رونالدو وميسي في الدوري الإسباني Manu Fernandez/Copyright 2023 The AP

والتقى ميسي ورونالدو وجهًا لوجه 37 مرة في مسيرتيهما الاحترافية، بينها 30 مرة في الكلاسيكو الإسباني، عندما كان الأرجنتيني يدافع عن ألوان برشلونة والبرتغالي عن ألوان ريال مدريد. وحسب إحصائيين في كرة القدم، فاز ميسي 17 مرة ورونالدو 11 مرة، مع تسعة تعادلات.

وتختتم فعاليات البطولة في 8 شباط/ فبراير بديربي الرياض بين الهلال والنصر "حيث سيتوّج الفريق الذي يجمع أكبر عدد من النقاط بكأس البطولة".

وكان المشرفون على النسخة الرابعة من موسم الرياض أعلنوا أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي عن التوصل إلى اتفاق مع إنتر ميامي لخوض الدورة الثلاثية، قبل أن ينفي النادي الأميركي الخبر بعد ساعات.