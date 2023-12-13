زيلينسكي يصل إلى أوسلو الأربعاء للاجتماع مع زعماء دول الشمال الخمس

بقلم: يورونيوز

وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى أوسلو الأربعاء للاجتماع مع زعماء دول الشمال الخمس التي تعد من الجهات المانحة الرئيسية لأوكرانيا في الحرب التي تخوضها مع روسيا، على ما أعلنت الحكومة النرويجية.

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وقال رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستور في بيان إنه "يرحّب ترحيبا حارا بفولوديمير زيلينسكي في النرويج".

وأضاف: "النرويج تواصل دعم أوكرانيا في قتالها من أجل الدفاع عن نفسها".

ويفترض أن يجتمع الرئيس الأوكراني أولا مع غار ستور ثم يشارك في اجتماع لقادة دول الشمال الخمس (النرويج والسويد والدنمارك وفنلندا وأيسلندا).

ولم يحقق الهجوم العسكري المضاد الذي شنه الجيش الأوكراني في حزيران/يونيو النتائج المرجوة، ويحاول زيلينسكي أن يعيد حشد دعم حلفائه.

وبعد رحلته إلى الأرجنتين حيث حضر تنصيب الرئيس خافيير ميلي الأحد، توجه زيلينسكي إلى الولايات المتحدة لمحاولة الحصول على أموال جديدة.

ومطلع العام، منحت النروج مساعدات مدنية وعسكرية مقدارها 6,8 مليارات يورو لأوكرانيا للفترة الممتدة من 2023 إلى 2027.

وقدّمت الدولة الاسكندنافية والدنمارك المجاورة دبابات ومدافع وذخيرة وتعهّدتا تزويد الجيش الأوكراني مقاتلات إف-16 التي تقول كييف إنها حيوية لحربها مع روسيا.