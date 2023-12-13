EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

زيلينسكي يصل إلى أوسلو الأربعاء للاجتماع مع زعماء دول الشمال الخمس

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي Copyright MANDEL NGAN/AFP or licensors
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى أوسلو الأربعاء للاجتماع مع زعماء دول الشمال الخمس التي تعد من الجهات المانحة الرئيسية لأوكرانيا في الحرب التي تخوضها مع روسيا، على ما أعلنت الحكومة النرويجية.

اعلان

وقال رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستور في بيان إنه "يرحّب ترحيبا حارا بفولوديمير زيلينسكي في النرويج".

وأضاف: "النرويج تواصل دعم أوكرانيا في قتالها من أجل الدفاع عن نفسها".

ويفترض أن يجتمع الرئيس الأوكراني أولا مع غار ستور ثم يشارك في اجتماع لقادة دول الشمال الخمس (النرويج والسويد والدنمارك وفنلندا وأيسلندا).

ولم يحقق الهجوم العسكري المضاد الذي شنه الجيش الأوكراني في حزيران/يونيو النتائج المرجوة، ويحاول زيلينسكي أن يعيد حشد دعم حلفائه.

وبعد رحلته إلى الأرجنتين حيث حضر تنصيب الرئيس خافيير ميلي الأحد، توجه زيلينسكي إلى الولايات المتحدة لمحاولة الحصول على أموال جديدة.

ومطلع العام، منحت النروج مساعدات مدنية وعسكرية مقدارها 6,8 مليارات يورو لأوكرانيا للفترة الممتدة من 2023 إلى 2027.

وقدّمت الدولة الاسكندنافية والدنمارك المجاورة دبابات ومدافع وذخيرة وتعهّدتا تزويد الجيش الأوكراني مقاتلات إف-16 التي تقول كييف إنها حيوية لحربها مع روسيا.

المصادر الإضافية • أ ف ب

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

البرازيل: سانتا كلوز الأسود يبعث الفرحة في نفوس أطفال الأحياء الفقيرة في ريو دي جانيرو

كوب28: تبني أول اتفاق تاريخي يدعو إلى "التحوّل" باتجاه التخلي عن الوقود الأحفوري

هل بدأت لهجة الرئيس الأمريكي الداعمة كليّا لإسرائيل تتغير؟

فولوديمير زيلينسكي السويد قمة النرويج الدنمارك الحرب في أوكرانيا