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شاهد: تشيلي تدمر 25 ألف قطعة سلاح لمنع وقوعها في أيدي العصابات الإجرامية

قال الرئيس التشيلي غابرييل بوريتش إن عدد الأسلحة والملحقات التي تم تدميرها هو الأكبر منذ عام 1990.
قال الرئيس التشيلي غابرييل بوريتش إن عدد الأسلحة والملحقات التي تم تدميرها هو الأكبر منذ عام 1990. Copyright وكالات
بقلم:  يورونيوز
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دمرت الحكومة التشيلية يوم الثلاثاء ما يزيد على 25 ألف قطعة سلاح ناري، ضبطت الشرطة والمحاكم 8 آلاف منها.

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وقال الرئيس غابرييل بوريتش إن عدد الأسلحة والملحقات التي تم تدميرها هو الأكبر منذ عام 1990.

وتسعى المبادرة إلى منع وقوع الأسلحة في أيدي المجرمين والحد من المخاطر المرتبطة بحيازة الأسلحة في الداخل في تشيلي.

وأضاف: "أنا متأكد من أن الدولة التي يقع فيها عدد أقل من الأسلحة في الأيدي الخطأ هي دولة أكثر أمانًا".

وأضاف: "لهذا السبب، سنقوم اليوم بتدمير 25 ألف قطعة سلاح وغيرها من الملحقات، وهو ما يعني أكبر كمية من الأسلحة تم تدميرها منذ عام 1990".

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