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قادة بريطانيا وإيطاليا وألبانيا يلتقون السبت في روما لبحث ملف الهجرة

رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك،، ورئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني خلال قمة سلامة الذكاء الاصطناعي في المملكة المتحدة، في بلتشلي، إنجلترا، الخميس 2 نوفمبر. 2023.
رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك،، ورئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني خلال قمة سلامة الذكاء الاصطناعي في المملكة المتحدة، في بلتشلي، إنجلترا، الخميس 2 نوفمبر. 2023. Copyright Leon Neal/GETTY IMAGES
بقلم:  يورونيوز
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يجتمع قادة المملكة المتحدة وإيطاليا وألبانيا في روما السبت للبحث في مكافحة الهجرة غير الشرعية، وهو موضوع يقع في صلب التقارب الأخير بين لندن وروما، كما أعلن داونينغ ستريت الجمعة.

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ويجتمع رئيس الوزراء البريطاني المحافظ ريشي سوناك ورئيس الوزراء الألباني إيدي راما مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في مقر إقامتها الرسمي.

ومن المقرر أن يشارك سوناك وراما في تجمّع سياسي ينظمه السبت حزب ميلوني اليميني المتطرف "اخوة إيطاليا" في العاصمة الإيطالية حيث يتوقع حضور الملياردير إيلون ماسك أيضا.

وأشار مكتب رئيس الوزراء البريطاني إلى أن اجتماع القادة الثلاثة سيكون "مخصصا للجهود المشتركة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة".

وتعززت العلاقات بين ريشي سوناك وجورجيا ميلوني خلال العام بسبب رغبة مشتركة في مكافحة الوصول غير الشرعي لمهاجرين إلى سواحل بلديهما.

في تشرين الأول/أكتوبر، وقّعا رسالة موجهة إلى قادة أوروبيين آخرين يطلبان فيها منهم تشديد سياستهم على صعيد مكافحة الهجرة غير الشرعية.

ووقّعت إيطاليا وبريطانيا اتفاقات مع ألبانيا للحد من الدخول غير الشرعي للمهاجرين من هذا البلد.

وكان حوالى ثلث الأشخاص الذين وصلوا بشكل غير شرعي بقوارب إلى السواحل البريطانية عام 2022 من الجنسية الألبانية، أي حوالى 13 ألف مهاجر من 45 ألفا في المجموع.

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