مدان بالفساد المالي.. محكمة الفاتيكان تقضي بسجن كاردينال خمسة أعوام

بقلم: يورونيوز

بدأت المحاكمة في تموز/يوليو 2021، وسلّطت الضوء على العمليات المالية في الفاتيكان التي سعى الحبر الأعظم إلى ضبطها وتنقيتها من الشوائب منذ توليه السدة البابوية في العام 2013.

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قضت المحكمة الجنائية في الفاتيكان السبت بسجن كاردينال بارز خمسة أعوام ونصف عام، بعد إدانته في محاكمة بتهم فساد واحتيال في عمليات مالية مرتبطة بالكرسي الرسولي.

والكاردينال الإيطالي أنجيلو بيتشو البالغ 75 عامًا، كان يعد من المقربين من البابا فرنسيس، وهو أبرز مسؤول في الكنيسة الكاثوليكية يمثل أمام المحكمة الجنائية، أعلى سلطة قضائية في الفاتيكان. وقضت المحكمة أيضًا بتغريمه ثمانية آلاف يورو.

إصلاحات في الفاتيكان

وقال محاميه فابيو فينيوني بعد الإدانة: "نحترم حكم المحكمة لكننا سنتقدم باستئناف بالتأكيد"، مشددًا على "براءة" موكله.

والملف الأساسي في المحاكمة عملية شراء لعقار فخم في لندن بقيمة 350 مليون يورو، كجزء من استثمار بدأ في العام 2014 واستمر حتى العام 2018 وكبّد الفاتيكان عشرات الملايين من اليورو.

وبدأت المحاكمة في تموز/يوليو 2021، وسلّطت الضوء على العمليات المالية في الفاتيكان التي سعى الحبر الأعظم إلى ضبطها وتنقيتها من الشوائب منذ توليه السدة البابوية في العام 2013.

وشكّلت المحاكمة اختبارًا للإصلاحات التي يسعى البابا لتطبيقها في الكنيسة. وقام قبل انطلاقها، بإعطاء المحاكم المدنية في الفاتيكان صلاحية ملاحقة الكرادلة والأساقفة بعدما كان الأمر يقتصر على محاكم يرئسها رجال دين.

أثناء جلسة المحاكمة في الفاتيكان HANDOUT/AFP

وكان الادعاء طلب عقوبات بالسجن تراوح بين أربعة أعوام و13 عامًا، إضافة إلى غرامات مالية، بحق الملاحقين العشرة المتهمين بالاحتيال والاختلاس وسوء استخدام السلطة وتبييض الأموال والفساد والابتزاز.

وصدرت العقوبة الأشد بحق الموظف السابق في الأمانة العامة لدولة الفاتيكان فابريتسيو تيراباسي وهي حبسه سبع سنوات ونصف سنة وتغريمه عشرة آلاف يورو، وقد دين بتلقي عمولات في إطار هذه القضية.

وسبق لبيتشو أن تولى المنصب الثاني من حيث الأهمية في أمانة الدولة، أي الهيئة المركزية للحكومة في الفاتيكان. واستبعده البابا فرنسيس في أيلول/ سبتمبر 2020، إلا أنه احتفظ برتبة كاردينال من دون الحقوق المرتبطة بها وخصوصًا صلاحية الإدلاء بصوته في انتخاب البابا الجديد.

ودانت المحكمة بيتشو بالاختلاس على خلفية تسديد 200,5 مليون دولار من أموال أمانة الدولة بين عامي 2013 و2014 إلى صندوق استثماري "تحوطي" برئاسة رافاييلي مينتشوني الذي حكم عليه أيضًا بالحبس خمس سنوات ونصف سنة وبغرامة قدرها ثمانية آلاف يورو.