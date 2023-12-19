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شاهد: ملك إسبانيا في الكويت لتقديم التعازي في وفاة الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الصباح

الملك فيليبي في الكويت
الملك فيليبي في الكويت Copyright EBU
بقلم:  يورونيوز
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قدم الملك الإسباني فيليبي السادس التعازي إلى أسرة أمير البلاد الراحل وعدد من الشيوخ في الكويت. الأمير نواف كان قد رحل السبت عن عمر يناهز 86 عاما.

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وصل ملك إسبانيا فيليبي السادس إلى الكويت إلى جانب وفده المرافق حيث قام بأداء واجب العزاء في وفاة الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

 وقدم الملك فيليبي السادس التعازي إلى الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح والشيخ صباح خالد الحمد الصباح والشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وأسرة أمير البلاد الراحل وعدد من الشيوخ.

 وتمّ استقبال الملك فيليبي السادس على أرض المطار من طرف وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبد الله المبارك الصباح.

المصادر الإضافية • وكالات

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