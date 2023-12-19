شاهد: ملك إسبانيا في الكويت لتقديم التعازي في وفاة الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الصباح

بقلم: يورونيوز

قدم الملك الإسباني فيليبي السادس التعازي إلى أسرة أمير البلاد الراحل وعدد من الشيوخ في الكويت. الأمير نواف كان قد رحل السبت عن عمر يناهز 86 عاما.

اعلان وصل ملك إسبانيا فيليبي السادس إلى الكويت إلى جانب وفده المرافق حيث قام بأداء واجب العزاء في وفاة الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح. وقدم الملك فيليبي السادس التعازي إلى الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح والشيخ صباح خالد الحمد الصباح والشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وأسرة أمير البلاد الراحل وعدد من الشيوخ. وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح عن 86 عامًا

شاهد: الكويت تودّع الأمير نواف الأحمد إلى مثواه الأخير وتمّ استقبال الملك فيليبي السادس على أرض المطار من طرف وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبد الله المبارك الصباح.