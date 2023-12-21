شاهد: تجميع المزيد من الملاجئ المؤقتة في قرى مقاطعة قانسو الصينية بعد الزلزال

بقلم: يورونيوز

تمّ إنشاء 260 منزلاً مؤقتًا بقرية ميبو حيث من المتوقع أن يُكمل العمال تجميع ما يصل إلى 500 منزل مؤقت صباح الجمعة في إجمالي تسع نقاط استيطان في جميع أنحاء القرية.

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أشارت هيئة الإذاعة والتلفزيون المركزية الصينية "سي سي تي في" إلى أنه تم تسليم وتجميع المزيد من الملاجئ المؤقتة في نقاط التجمع في قرى مقاطعة غانسو بعد الزلزال الذي أسفر عن مقتل 135 شخصًا على الأقل وإصابة أكثر من 900 آخرين.

وقد تمّ إنشاء 260 منزلاً مؤقتًا في قرية ميبو، حيث من المتوقع أن يكمل العمال تجميع ما يصل إلى 500 منزل مؤقت صباح الجمعة في إجمالي تسع نقاط استيطان في جميع أنحاء القرية.

وقال مسؤولون إقليميون خلال مؤتمر صحفي يوم الأربعاء إن ما يقرب من 15 ألف منزل انهارت في غانسو وتم إعادة توطين أكثر من 87 ألف شخص. وقضى الكثيرون الليل في الملاجئ التي أقيمت في المنطقة مع انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون درجة التجمد.

وظل عدد القتلى في غانسو عند 113 بينما ارتفع عدد المصابين إلى 782. وفي الوقت نفسه، تواصلت عمليات البحث والإنقاذ في قريتين بإقليم تشينغهاي بحثاً عن 12 شخصاً فقدوا في منطقة ضربت فيها الانهيارات الأرضية المنازل. وارتفع عدد القتلى في المحافظة إلى 22 صباح الخميس.

ويواصل عناصر الإسعاف إيصال المساعدات والمعدّات وتقديم الإسعافات الضرورية للمصابين في المستشفيات، بعد ثلاثة أيام من الكارثة.

وقع الزلزال قبيل منتصف ليل الاثنين الثلاثاء على بعد حوالى 1300 كيلومتر من جنوب غرب بكين وقد طالت الكارثة مقاطعة غانسو، فضلا عن تشينغهاي المجاورة لها لكن بدرجة أقلّ.

وانكبّ الأطباء في مستشفى كانتون تشيشيشان بمقاطعة غانسو بقرب مركز الزلزال على معالجة المصابين في مبنى تبدو عليه الأضرار التي خلّفتها الهزّة الأرضية.

وتحدثت مريضة تستعدّ لعملية في رجلها إلى وسائل الإعلام قائلة "أرغب في العودة إلى منزلي. لكن منزلي دُمّر ولا أدري إلى أين أذهب".

وقال أحد المسؤولين في كانتون تشيشيشان "ما زال الناس يخشون الهزّات الارتدادية. ويصعب عليهم النوم إذ ما من مكان آمن".

وعاين مراسلو وكالة فرانس برس العدد الكبير من الخيم الزرقاء الواسعة التي أرستها السلطات في تشيشيشان لتحلّ محلّ الخيم اليدوية الصنع التي أنشأها السكان بعد الزلزال.

وبحسب مركز الدراسات الجيولوجية في الولايات المتحدة، وهو أهمّ مرجع في هذا الإطار، وقع الزلزال عند الساعة 23:59 بالتوقيت المحلي من مساء الإثنين ومركزه على بعد حوالى مائة كيلومتلر من لانجو العاصمة الإقليمية لغانسو.