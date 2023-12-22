لأنها تسمح بدخول السافرات.. إيران تغلق مكتبة كبيرة في طهران

بقلم: يورونيوز

أغلقت الشرطة الإيرانية الجمعة مكتبة كبرى في وسط طهران بسبب سماحها بدخول سافرات، وفق ما أفادت صحيفة شرق الإصلاحية.

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أغلقت الشرطة الإيرانية الجمعة مكتبة كبرى في وسط طهران بسبب سماحها بدخول سافرات، وفق ما أفادت صحيفة شرق الإصلاحية.

يأتي إغلاق الصحيفة في إطار تدابير عقابية تفرضها السلطات منذ العام الماضي على خلفية عدم تقيّد نساء ومؤسسات تجارية بالقواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية.

وجاء في بيان أورده الموقع الإلكتروني للصحيفة "اليوم، قرابة الظهر (8,30 ت غ) توجّه شرطيون إلى فرع 'شهر كتاب' (مدينة الكتاب بالفارسية) وأغلقوه".

وأوردت الصحيفة أن السبب الذي استدعى إغلاق المكتبة هو "عدم الالتزام بالأنظمة النقابية وبأوامر وزارة الداخلية" كما و"وجود زبائن غير محجبات".

وأكدت المكتبة في بيان مقتضب في حسابها على إنستغرام أن السلطات أغلقتها من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.