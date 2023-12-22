شاهد: من بينهم طفل.. نقل فلسطينيين إلى المستشفى إثر إصابتهم بقصف إسرائيلي على خان يونس

بقلم: يورونيوز

نُقل عدد من المصابين الفلسطينيين إلى مستشفى ناصر إثر قصف إسرائيلي على خان يونس في قطاع غزة.

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وأظهرت لقطات مصورة الإسراع في نقل عدد من المصابين، من بينهم طفل، لتلقي العلاج.

واستهدفت إحداها الخميس الجانب الفلسطيني من معبر كرم أبو سالم مع إسرائيل في جنوب قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإعاقة عمل وكالات الأمم المتحدة لتوصيل المساعدات الإنسانية عبر هذا المعبر الذي أعادت إسرائيل فتحه أخيرا.

وأدى قصف إسرائيلي فجر الجمعة إلى مقتل خمسة أشخاص في رفح (جنوب)، وفق ما أفادت وزارة الصحة التابعة لحماس.

وأكّد الجيش الاسرائيلي الخميس أنه قتل أكثر من ألفي مقاتل في قطاع غزة منذ الأول من كانون الأول/ديسمبر الحالي.

والخميس، قصفت إسرائيل غزة بشكل مكثف مع تنفيذها 230 عملية قصف خلال 24 ساعة تركزت بشكل رئيسي في جنوب القطاع.

وخلّف القصف الإسرائيلي الذي لا هوادة فيه جوا وبحرا وبرا منذ أكثر من شهرين، 20 ألف قتيل على الأقل في غزة معظمهم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس، وتسبب في تدمير أحياء كاملة ونزوح 1,9 مليون شخص، أو 85 % من السكان وفقا للأمم المتحدة.