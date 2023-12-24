بقلم: يورونيوز

الجيش الإسرائيلي يعلن أن عدد قتلاه في قطاع غزة بلغ 152 جنديا

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قُتل أكثر من 200 فلسطيني خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية جراء قصف الجيش الإسرائيلي المستمر وعملياته البرية في غزة، وفق ما أعلنت وزارة الصحة في القطاع، في الوقت الذي تضغط فيه الولايات المتحدة مجددا على حليفتها إسرائيل لبذل المزيد من الجهود لحماية المدنيين.

وبعد نحو ثلاثة أشهر من بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الإسلامية الفلسطينية، أعلنت الأخيرة اكتشاف جثث عشرات الفلسطينيين قالت إن عددا منهم "أُعدموا" خلال عملية برية إسرائيلية في جباليا بشمال قطاع غزة.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل خمسة من عناصره في معارك بالقطاع منذ الجمعة، لترتفع إلى 152 حصيلة قتلاه منذ بدء الاجتياح البري في 27 تشرين الأول/أكتوبر.

وأدى القصف الإسرائيلي الانتقامي بآلاف القنابل برا وبحرا وجوا، إلى مقتل 20258 شخصا في غزة، معظمهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 53 ألفا آخرين، وفق وزارة الصحة التابعة لحركة حماس.

وإليكم أبرز تطورات الوضع في غزة:

الجيش الإسرائيلي يعلن أن عدد قتلاه في قطاع غزة بلغ 152 جنديا

أعلن الجيش الإسرائيلي الأحد أن عدد قتلاه بلغ 152 جنديا في قطاع غزة منذ بدء الحرب.

وأوضح الجيش في بيان أن تسعة من جنوده قتلوا السبت في المعارك في قطاع غزة. وهذه الحصيلة هي من الأكبر منذ بدء الهجوم البري على القطاع في 27 تشرين الأول/أكتوبر .

غارات ليلية

أكدت وزارة الصحة أن الطائرات والمدفعية الإسرائيلية قصفت عدة مناطق من شمال القطاع إلى جنوبه، من بينها مخيم النصيرات للاجئين (وسط) حيث أسفرت غارة ليلية عن مقتل 18 شخصا.

وفي مدينة خان يونس الكبيرة بجنوب غزة حيث تصاعدت أعمدة الدخان بعد القصف، تم نقل الجثث والجرحى إلى مستشفى ناصر.

في بيت لاهيا في شمال القطاع، أعلن الدفاع المدني "انتشال عشرات الجثث المتحلّلة" من الشوارع.