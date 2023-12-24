على خلفية قضية الجزر الثلاث.. إيران تستدعي القائم بالأعمال الروسي

بقلم: يورونيوز

قالت وزارة الخارجية الإيرانية إنّها استدعت القائم بالأعمال في طهران، في غياب السفير الروسي، لتقديم "مذكرة احتجاج" بشأن مضمون البيان المشترك.

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استدعت وزارة الخارجية في طهران القائم بالأعمال في السفارة الروسية للاحتجاج على بيان صدر مؤخراً عن موسكو ودول عربية، يدعو إلى إجراء محادثات بشأن ثلاث جزر تطالب بها الإمارات وتعتبرها إيران جزءاً من أراضيها.

وجاء الاستدعاء السبت بعد أيام على توقيع موسكو إعلانا مشتركا خلال منتدى التعاون العربي الروسي الذي عُقد في المغرب، "يدعم الحلول والمبادرات السلمية" لحلّ النزاع حول جزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية إنّها استدعت القائم بالأعمال في طهران، في غياب السفير الروسي، لتقديم "مذكرة احتجاج" بشأن مضمون البيان المشترك.

وأضافت في بيان أنّ "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتبر أيّ ادعاء من أيّ طرف في هذا الصدد مرفوضاً وغير مقبول".

من جهته، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان في اتصال مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، إنّ الجزر "جزء لا يتجزّأ من الأراضي الإيرانية".

وأضاف "نحن لا نجامل أحداً حول سيادة إيران على أراضيها".

وكانت إيران قد استدعت السفير الروسي في تموز/يوليو للاحتجاج على بيان مماثل وقّعته موسكو والدول العربية.

وتقع الجزر الاستراتيجية الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، في الخليج بالقرب من مضيق هرمز الذي يمرّ عبره خمس إنتاج النفط العالمي.

وتشكّل الجزر الثلاث نقطة تجاذب بين طهران وأبوظبي اللتين تربط بينهما علاقات سياسية واقتصادية جيدة.

كذلك، تشكّل قضية الجزر ملفا بالغ الحساسية بالنسبة الى طهران، وسبق أن أثارت توتّرا بينها وبين دول تقرّ بحق الإمارات بالسيطرة على الجزر الثلاث.