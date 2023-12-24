تعليقات ساخرة على مواقع التواصل.. نموذج سيارة كهربائية روسية جديدة يثير الجدل

بقلم: يورونيوز

تم الكشف عن النموذج للجمهور قبل أقل من أسبوع، لكنه أصبح أضحوكة على شبكة الإنترنت بأكملها، مع انتشار صور مظهر السيارة الخارجي.

اعلان

عادةً ما تحتوي نماذج السيارات الأولية على تصميمات لافتة للنظر تأسر خيال المشاهدين.

حتى لو تبين أن السيارة التي تصل إلى خط الإنتاج مختلفة تمامًا، أو إذا لم تدخل حيز الإنتاج فعليًا، فإن النماذج الأولية هي وسيلة مثيرة لعرض رؤية العلامة التجارية للسيارات للمستقبل القريب.

لكن هذا ليس هو الحال دائمًا، وعلى سبيل المثال سيارة أمبر يانتار الجديدة، وهي نموذج أولي للمركبة الكهربائية صممته شركة أفتوتور، وهي شركة صناعة سيارات روسية مقرها في كالينينغراد، بالتعاون مع معهد موسكو للفنون التطبيقية.

وتم الكشف عن النموذج للجمهور قبل أقل من أسبوع، لكنه أصبح أضحوكة على شبكة الإنترنت بأكملها، مع انتشار صور مظهر السيارة الخارجي.

وأعلنت شركة أفتوتور أنها تخطط لبدء إنتاج ما يصل إلى 50 ألف سيارة كهربائية من طراز يانتار في عام 2025 في مصنعها في كالينينغراد، مضيفة أن جميع المكونات الرئيسية - المحرك الكهربائي ولوحات التحكم والبطاريات - سيتم تصميمها وتصنيعها في روسيا.

وتم الكشف عن عدد قليل جدًا من التفاصيل التقنية، لكن ما هو متاح من معلومات يوضح أن السيارة ستضم بطارية تبلغ طاقتها 25 كيلو واط / ساعة. كما سيتمكن سائقو السيارات من استئجار البطاريات بدلًا من شرائها.

كما ستصل السيارة إلى سرعة قصوى تبلغ 105 كم/ساعة، وهو أمر ليس مثيرًا للإعجاب.