وزير خارجية حكومة طالبان يلتقي بمسؤولين إيرانيين في طهران

بقلم: يورونيوز

ناقش المسؤولان قضية اللاجئين الأفغان في إيران، وفقًا لتقرير وكالة أنباء ايرنا.

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التقى وزير الخارجية في حكومة طالبان بأفغانستان أمير خان متقي بوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال زيارة لطهران لحضور "المؤتمر الدولي حول قضية فلسطين" يوم الأحد.

إلى ذلك، ذكرت وكالة أنباء "ايرنا" الرسمية الإيرانية أن متقي أجرى أيضًا محادثات مع الممثل الخاص للرئيس الإيراني في أفغانستان حسن كاظمي قمي.

وتبادل الجانبان في هذا اللقاء وجهات النظر حول مسألة مجموعة الاتصال الإقليمية مع مبادرات دول المنطقة التي دعمتها إيران دائمًا في هذا الشأن، وفق الوكالة.

وناقش المسؤولان قضية اللاجئين الأفغان في إيران، وفقًا لتقرير وكالة أنباء ايرنا.

وبعد أن سحبت الولايات المتحدة قواتها من أفغانستان في عام 2021 واستيلاء طالبان على السلطة، أصبحت الحدود الطويلة مع إيران التي يبلغ طولها 960 كيلومترًا شريان حياة للأفغان الذين توافدوا على الدولة المجاورة بحثًا عن المال والعمل.

ولا تعترف إيران بحركة طالبان ودعت إلى تشكيل حكومة أفغانية شاملة تضم جميع الجماعات العرقية والدينية، على الرغم من أنها تربطها علاقات سياسية واقتصادية مع كابول وسمحت لطالبان بإدارة السفارة الأفغانية في طهران.