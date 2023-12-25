شاهد: غزة تستفيق على "50 غارة" إسرائيلية في صباح عيد الميلاد

بقلم: يورونيوز

واصلت إسرائيل هجومها على غزة في يوم عيد الميلاد واستخدمت ليلا القنابل المضيئة.

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وأحصت حركة حماس 50 غارة استهدفت المناطق الوسطى في وقت مبكر الاثنين، بما في ذلك مخيم النصيرات للاجئين.

وأدت غارات جوية إسرائيلية على منازل في مخيم المغازي للاجئين في وسط قطاع غزة عن مقتل ما لا يقل عن 70 شخصا، وفق ما أعلنت وزارة الصحة في القطاع.

وقال المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة إن "الحصيلة مرشحة للارتفاع"، حيث يعتقد أن العديد من العائلات كانت في المنطقة وقت الغارة.

وفي حادث منفصل، قالت الوزارة إن 10 أفراد من عائلة واحدة قتلوا في غارة إسرائيلية على منزلهم في مخيم جباليا شمال غزة.