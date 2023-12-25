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سريلانكا: بموجب عفو رئاسي ... السلطات تفرج عن أكثر من 1400 سجين بمناسبة عيد الميلاد

قداس عيد الميلاد بسريلاكتكا
قداس عيد الميلاد بسريلاكتكا Copyright Ishara S. KODIKARA / AFP
بقلم:  يورونيوز
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في أيار/مايو، أعلنت سريلانكا ذات الأغلبية البوذية، عفوا جماعيا بمناسبة عيد فيساك، الذي يحيي ذكرى ولادة بوذا وتنويره وموته.

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أفرجت السلطات السرلانكية عن أكثر من ألف سجين بموجب عفو رئاسي بمناسبة عيد الميلاد، وفق ما أعلن مسؤول في إدارة السجون الاثنين.

وقال غاميني ديساناياك إن من بين المفرج عنهم الاثنين، والبالغ عددهم 1004 أشخاص، محتجزون بسبب غرامات مستحقة.

وفي أيار/مايو، أعلنت سريلانكا ذات الأغلبية البوذية، عفوا جماعيا بمناسبة عيد فيساك، الذي يحيي ذكرى ولادة بوذا وتنويره وموته.

في الأسبوع الذي سبق عيد الميلاد، نفذت الشرطة السريلانكية عمليات مداهمة كبرى لمكافحة المخدرات وواجهت هذه الحملة انتقادات حادة من ناشطين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان بسبب عدم وجود أوامر قضائية وتحقيقات مسبقة.

أعلنت الشرطة السريلانكية الأحد أنّها أوقفت حوالى 13700 شخص يشتبه بإتجارهم بالمخدّرات إلى جانب 1100 مستهلك سيفرض عليهم الخضوع لبرنامج لإزالة السموم في مراكز الجيش.

وقالت الشرطة إنّ حملتها ستستأنف اعتبارا من الـ 27 كانون الأول/ديسمبر نظراً لانشغالها بضمان الأمن العام خلال الأعياد.

وتشتهر سجون الدولة الجزيرة باكتظاظها. ويوجد نحو 30 ألف سجين في منشآت مخصصة لـ 11 ألف شخص، بحسب آخر إحصاء رسمي الجمعة.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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