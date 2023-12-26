بقلم: يورونيوز

واصلت إسرائيل قصف قطاع غزة في اليوم الـ81 من الحرب، التي أدت إلى مقتل 20674 فلسطينًا وجرح نحو 55 ألف شخص.

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قتل القصف الإسرائيلي في الساعات الأخيرة العشرات من الفلسطينيين وفق وزارة الصحة في غزة، بينما توعد نتنياهو مواصلة وتكثيف الهجوم العسكري.

آخر تطورات الحرب في غزة

مقتل جنديين إسرائيليين في جنوب غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل ضابط وجندي في عمليات الليلة الماضية، ليرتفع عدد القتلى في صفوف الجيش منذ بدء الهجوم البري إلى 158.

عناصر من الجيش الإسرائيلي Leo Correa/Copyright 2023 The AP

قتلى ومفقودون في قصف إسرائيلي على خانيونس

قالت وسائل إعلام فلسطينية إن الطيران الإسرائيلي قصف فجر الثلاثاء منزلا في خانيونس ما أدى إلى مقتل عدد من الفلسطينيين.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا نقلا عن مصادر طبية "استشهاد عدد من المواطنين، وإصابة آخرين، إضافة لعدد من المفقودين جراء قصف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلا يعود لعائلة النجار في قيزان النجار جنوب خانيونس، كما قصف طيران الاحتلال منزلا لعائلة أبو رزقة في الحي الهولندي غربي المدينة."

كما قصف الطيران الحربي الإسرائيلي محيط مستشفى ناصر بخانيونس جنوبي قطاع غزة، وتواصل القصف المدفعي واستهدف وسط المدينة.

فلسطينيون ينعون أقاربهم الذين قتلوا في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، في دير البلح Adel Hana/Copyright 2023 The AP

اعتقالات في الضفة الغربية المحتلة

قالت وكالة وفا إن الجيش الإسرائيلي اعتقل فجر الثلاثاء 6 فلسطينيين في رام الله والبيرة.

وذكرت مصادر محلية "أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسرى المحررين القيادية في الجبهة الشعبية خالدة جرار من حي الارسال، واحسان اشتية من حي المصايف، ورامي فضائل من حي الطيرة في رام الله، والشاب أيوب حمدان من حي جبل الطويل بالبيرة."

وفي بيت لحم اعتقلت القوات الإسرائيلية 15 فلسطينيا، بينهم فتاتان وصحفي.

منظمة الصحة تنقل شهادات "مروّعة" عن قصف مخيم المغازي في غزة

نقلت منظمة الصحّة العالمية شهادات "مروّعة" عن قصف مخيّم المغازي للاجئين الفلسطينيين في وسط غزة، مشيرة إلى أنّ هذه الروايات جمعتها طواقمها من "مستشفى الأقصى" الذي نُقل إليه ضحايا هذا القصف الإسرائيلي الذي أوقع عشرات القتلى والجرحى.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة تيدروس أدهانوم غبرييسوس في منشور على منصّة "إكس" إنّ "فريق منظمة الصحة العالمية سمع من الطواقم الطبية والضحايا قصصاً مروّعة عن المعاناة التي خلّفتها الانفجارات".

وأضاف أنّ "طفلاً فقدَ عائلته بأكملها في قصف المخيّم، وهناك ممرّض في المستشفى مني بنفس الخسارة، إذ قُتلت عائلته بأكملها".

وبحسب وزارة الصحة في غزة فقد قُتل ما لا يقلّ عن 70 شخصاً في ضربة إسرائيلية استهدفت مساء الأحد مخيّم المغازي للاجئين.