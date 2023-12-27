فنون الدفاع عن النفس المختلطة ودببة الباندا والاستدامة: إليكم أفضل فعاليات قطر 365 في 2023

بقلم: يورونيوز

يعرض برنامج قطر 365 بعضًا من أكثر اللحظات تميزًا في عام 2023: الرياضات الخطرة مثل ركوب الدراجات وسط الكثبان الرملية، وفنون الدفاع عن النفس المختلطة، وعرض لما يجري خلف الكواليس من جهود ترميم متحف قطر، ولحظات مميزة بصحبة الباندا العملاقة الصينية والمها البري.

اعلان

جمّع فريق قطر 365 باقة من أفضل لحظات عام 2023.

لا يزال ولع قطر بالرياضة لا يفتر بعد إطلاق صافرة النهاية في كأس العالم لكرة القدم 2022. جابت ليلى حميرة وعادل حليم شوارع الدوحة لتغطية مختلف الأنشطة.

أثناء بطولة قطر المفتوحة، التقى عادل بلاعبة التنس العالمية القطرية مباركة النعيمي.

تعرفت ليلى على فن التايكوندو التقليدي. وهي على أهبة الاستعداد دائمًا لخوض التحدي واختبرت مهاراتها في اللكم بنجاح.

التقى عادل ببطل UFC للوزن الخفيف إسلام ماخاشيف، وكان من القلة التي حظت بدعوة لحضور درس متقدم المستوى في فنون الدفاع عن النفس المختلطة (MMA) مع النجم الكبير.

هتفت ليلى للمشاركين الذين يخوضون سباقا طويلا وصعبا للغاية على الدراجات عبر الكثبان الرملية في الصحراء أثناء تغطيتها للحدث.

كان عام 2023 عامًا سخيًا، حيث قدم قطر 365 لحظات مميزة مع بعض روائع الطبيعة. حظي عادل بفرصة رؤية المها العربي البري. كان الحيوان الذي يُعد رمزًا من رموز قطر على وشك الانقراض. رأت ليلى عن قرب دبتي الباندا العملاقة سهيل وثريا التي أهدتها الصين لقطر.

حصل فريق قطر 365 على تصريح خاص للذهاب خلف الكواليس في متحف الفن الإسلامي، ومشاهدة كيفية ترميم القطع الأثرية القديمة قبل عرضها للجمهور في صالات العرض.

كانت الثقافات الفرعية موجودة أيضًا في القائمة، حيث اكتشف عادل ذلك عندما أمضى وقتًا في حدث فريد يسمى Geekend. تتيح التجمعات نصف السنوية للاعبين وعشاق الرسوم المتحركة ومحبي الأزياء التنكرية التعرف على بعضهم تحت سقف واحد.