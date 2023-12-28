من هم اللاعبين المستبعدين عن تشكيلة فريق المغرب لنهائيات كأس إفريقيا للأمم؟

بقلم: يورونيوز

كشف مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي، يوم الخميس، عن تشكيلته لنهائيات كأس الأمم الإفريقية المقررة بين 13 كانون الثاني/يناير و11 شباط/فبراير في ساحل العاج، حيث كان مهاجم الاتحاد السعودي عبد الرزاق حمد الله أبرز المستبعدين.

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وغاب عن التشكيلة بالمجمل 11 لاعباً ممن ساهموا بقيادة المغرب في نهاية 2022 كي يكون أول بلد عربي وإفريقي يصل الى نصف نهائي كأس العالم، وهم، إلى جانب حمد الله، رضا التكناوتي، جواد يميق، بدر بانون، أشرف داري، عبد الحميد صابيري، إلياس شاعر، يحيى جبران، عبد الرزاق حمد الله، زكرياء بوخلال، وليد اشديرة، وأنس زرووي.

ويعود غياب أكثر هؤلاء بسبب تراجع أدائهم، فيما يغيب بعضهم الآخر للإصابة على غرار بوخلال.

وتحدث الركراكي عن استدعاء لاعب بايرن ميونيخ الألماني نصير مزراوي إلى اللائحة النهائية رغم إصابته في الفخذ وغيابه عن الملاعب منذ منتصف الشهر الحالي، قائلاً: "استدعيت نصير لأنه لاعب مهم بالنسبة لنا، حضوره معنا كان أمراً ضرورياً، طبيب المنتخب المغربي سافر مؤخراً إلى ميونيخ، الآن لا خوف على إصابة مزراوي".

وتابع "سنحاول تجهيزه في الأيام المقبلة، سواء حضر في المباراة الثانية أو الثالثة، سيكون مفيداً بالنسبة لنا، وسنستفيد منه إن شاء الله إذا تأهلنا إلى الدور الثاني".

وشدد على أن لا مكان للعاطفة في خياراته "بدليل أن 11 لاعباً شاركوا في مونديال قطر 2022 يغيبون في اللائحة الحالية. المهم عندي هو أن يكون اللاعبون في كامل الجاهزية في كأس إفريقيا"، كاشفاً أن المنتخب سيخوض مباراة ودية وحيدة قبل النهائيات، وستكون على أرضه ضد نظيره الغامبي في السابع من كانون الثاني/يناير أمام أبواب موصدة.

وعن إمكانية فكّ النّحس الذي يلازم منتخب بلاده في معانقة المجد القاري منذ عام 1976، قال الركراكي: "كلما اقتربت البطولة الإفريقية، كلما ابتعدنا عن التاريخ الذي أحرزنا فيه الكأس للمرة الاخيرة، لكن هذا الأمر ليس سبباً لنضع الضغوط على أنفسنا".

وتابع "الأهم أن نكون في حالة نفسية جيدة، يتعين علينا خوض غمار البطولة بثقة عالية لكي نتخطى هذا النحس".

ووقع المنتخب المغربي في المجموعة السادسة حيث يبدأ مشواره في 17 كانون الثاني/يناير ضد تنزانيا، قبل أن يلتقي جمهورية الكونغو الديمقراطية وزامبيا في 21 و24 منه.

وهنا التشكيلة: