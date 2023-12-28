EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

شاهد: تشييع فلسطينيين في خان يونس قُتلوا بقصف إسرائيلي على غزة

قتلى القصف الإسرائيلي في خان يونس
قتلى القصف الإسرائيلي في خان يونس Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

أدت الحرب إلى مقتل أكثر من 20 ألف فلسطيني ونزوح نحو 85% من السكان البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة عن منازلهم.

اعلان

ودّع فلسطينيون اليوم الخميس، أحباءهم الذين قتلوا في غارات جوية إسرائيلية على خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن غارة قرب مستشفى الأمل أسفرت عن مقتل 10 أشخاص على الأقل وإصابة 12 آخرين.

وعلى الرغم من مغادرة العديد من سكان مدينة خان يونس، إلا أن عددًا كبيرًا من السكان لجأوا إلى محيط مستشفى الأمل ومستشفى آخر للاحتماء من القصف الإسرائيلي.

وكانت المشاعر متأججة طوال الصباح، عندما وصل الأقارب للتعرف على جثث أحبائهم ومن ثم جمعها.

وأدت الحرب إلى مقتل أكثر من 20 ألف فلسطيني ونزوح نحو 85% من السكان البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة عن منازلهم.

لقد تم تسوية جزء كبير من شمال غزة بالأرض، وتم إخلاء الجزء الأكبر من سكانه وعزله عن بقية القطاع منذ أسابيع.

ويخشى الكثيرون أن ينتظر الجنوب مصيراً مماثلاً مع قيام إسرائيل بتوسيع هجومها على معظم أنحاء القطاع.

المصادر الإضافية • أ ف ب

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

شاهد: 114 شاحنة من المساعدات الإنسانية تدخل غزة عبر معبر رفح

عاجل: روسيا تعيد افتتاح سفارتها في بوركينا فاسو

شاهد: بعد هطول أمطار غزيرة.. فيضانات تجتاح عدة مناطق في هولندا وألمانيا

طوفان الأقصى غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني