شاهد: تشييع فلسطينيين في خان يونس قُتلوا بقصف إسرائيلي على غزة

بقلم: يورونيوز

أدت الحرب إلى مقتل أكثر من 20 ألف فلسطيني ونزوح نحو 85% من السكان البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة عن منازلهم.

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ودّع فلسطينيون اليوم الخميس، أحباءهم الذين قتلوا في غارات جوية إسرائيلية على خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن غارة قرب مستشفى الأمل أسفرت عن مقتل 10 أشخاص على الأقل وإصابة 12 آخرين.

وعلى الرغم من مغادرة العديد من سكان مدينة خان يونس، إلا أن عددًا كبيرًا من السكان لجأوا إلى محيط مستشفى الأمل ومستشفى آخر للاحتماء من القصف الإسرائيلي.

وكانت المشاعر متأججة طوال الصباح، عندما وصل الأقارب للتعرف على جثث أحبائهم ومن ثم جمعها.

وأدت الحرب إلى مقتل أكثر من 20 ألف فلسطيني ونزوح نحو 85% من السكان البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة عن منازلهم.

لقد تم تسوية جزء كبير من شمال غزة بالأرض، وتم إخلاء الجزء الأكبر من سكانه وعزله عن بقية القطاع منذ أسابيع.

ويخشى الكثيرون أن ينتظر الجنوب مصيراً مماثلاً مع قيام إسرائيل بتوسيع هجومها على معظم أنحاء القطاع.