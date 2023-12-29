زيادة مفاجئة في عدد المهاجرين الوافدين إلى السواحل الإيطالية منذ يوم عيد الميلاد

بقلم: يورونيوز

أبلغت الوزارة عن تسجيل أكثر من 1500 مهاجر خلال فترة أربعة أيام، وتم تسجيل أكبر عدد من الوافدين يوم الأربعاء، حيث بلغ عددهم 723 شخصًا على السواحل الإيطالية.

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ارتفع عدد المهاجرين الوافدين إلى السواحل الإيطالية منذ يوم عيد الميلاد بشكل ملحوظ، وفقًا للبيانات التي نشرت يوم الخميس من قبل وزارة الداخلية الإيطالية. ويُعزى ذلك إلى تحسن الأحوال الجوية.

أبلغت الوزارة عن تسجيل أكثر من 1500 مهاجر خلال فترة أربعة أيام، وتم تسجيل أكبر عدد من الوافدين يوم الأربعاء، حيث بلغ عددهم 723 شخصًا على السواحل الإيطالية.

وتمت معظم عمليات الإنزال على جزيرة لامبيدوزا، التي تبعد 70 (130 كم) بحرية عن تونس.

هذا وقامت العديد من سفن الإنقاذ التي تديرها الجمعيات الخيرية بعمليات في البحر الأبيض المتوسط. وساهمت بإنقاذ مئات المهاجرين منذ عيد الميلاد.

أول عملية إنقاذ حصلت في ليلة عيد الميلاد في البحر الأبيض المتوسط ​​عن طريق منظمة سي ووتش Sea-Watch، التي نجحت في إنقاذ 119 مهاجرًا، بما في ذلك 12 قاصرًا، وأصغرهم يبلغ من العمر ثلاثة أعوام.

وسمحت السلطات الإيطالية بدخول السفينة إلى ميناء مارينا دي كارارا.

وتمكنت فرقة SOS Méditerranée من إنقاذ 244 شخصًا على متن سفينة أوشن فايكينغ Ocean Viking يوم الأربعاء. وتم تحديد ميناء بارما الإيطالي كنقطة إخلاء، ومن المتوقع أن تصل سفينة أوشن فايكينغ إلى الميناء في الأيام القليلة المقبلة.

ويوم الثلاثاء، قامت سفينة Sea-Eye بإنقاذ 106 أشخاص من قاربين مختلفين في منطقة البحث والإنقاذ المالطية، جنوب جزيرة لامبيدوزا.

وبحسب تقرير صادر عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، عبر أكثر من 260,662 شخص البحر الأبيض المتوسط ووصلوا إلى أوروبا من شمال إفريقيا منذ بداية عام 2023.