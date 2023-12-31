شاهد: طوابير الجوع في رفح.. شبح المجاعة يهدد حياة مئات آلاف النازحين

بقلم: يورنيوز

في رفح بجنوب القطاع، يصطف آلاف النازحين للحصول على قليل من الطعام يسدون به رمقهم، في وقت يهدد شبح المجاعة حياة مئات الآلاف من النازحين في غزة، وسط استمرار القصف الإسرائيلي العنيف

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أظهرت لقطات جوية جموعا حاشدة من النازحين الفلسطينيين اصطفوا لتلقي وجبات أعدها مطبخ ميداني في رفح يوم الأحد.

ومع استمرار القصف الإسرائيلي المكثف والعنيف على قطاع غزة، لا يزال مئات الآلاف من الفلسطينيين يفرون إلى المنطقة الجنوبية المتاخمة للحدود مع مصر.

وأدى القصف الإسرائيلي إلى تدمير مساحات شاسعة من القطاع، مما جعل أجزاء منها غير صالحة للسكن وأسفر عن تشريد أكثر من 85% من سكان غزة. كما تسبب القصف الإسرائيلي المتواصل إلى أزمة إنسانية حادة، إذ يواجه ربع سكان غزة خطر المجاعة، حسب الأمم المتحدة.

وقالت الأمم المتحدة إن عشرة في المئة فقط من المواد الغذائية اللازمة لسكان القطاع البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة دخل إلى غزة خلال السبعين يوما الماضية.