"أرض العجائب الشتوية".. شاهد الشلالات الجليدية في منطقة جيوتشايغو الصينية

بقلم: يورونيوز

يقام المهرجان المعروف في الصين باسم "آيسفال" (Icefall) السياحي سنويًا خلال أشهر الشتاء.

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انطلق رسميًا يوم الخميس مهرجان جيوتشايغو الدولي التاسع عشر لسياحة الشلالات الجليدية في الصين. وأقامت حديقة جيوتشايغو الوطنية، إحدى مواقع التراث العالمي لليونسكو المشهورة بشلالاتها الرائعة، مجموعة متنوعة من الأنشطة لتعزيز السياحة الشتوية.

ويحتفل هذا المهرجان بالتكوينات الجليدية الفريدة والساحرة، التي تزين الحديقة وتحولها إلى أرض عجائب شتوية لا مثيل لها. وفي الوقت الحاضر، تتعافى صناعة السياحة في جيوتشايغو بسرعة.

وأظهرت البيانات أنه اعتبارًا من 2 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، استقبلت منطقة جيوتشايغو ذات المناظر الطبيعية الخلابة أكثر من 4 ملايين سائح في عام 2023.