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شاهد: ولادة شبلة نمر سومطري في حديقة حيوانات بإيطاليا

شبل نمر سومطري في حديقة حيوان أوكلاهوما سيتي، الجمعة 9 سبتمبر 2022، في أوكلاهوما سيتي.
شبل نمر سومطري في حديقة حيوان أوكلاهوما سيتي، الجمعة 9 سبتمبر 2022، في أوكلاهوما سيتي. Copyright Sue Ogrocki/
بقلم:  يورونيوز
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في حديقة حيوانات العاصمة روما، عُرضت لأول مرة مقاطع لشبلة حديثة الولادة من نمور سومطرة المهددة بالانقراض.

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 وُلدت تيريما كاشي، شبلة من فصيلة النمر السومطري، وهي حيوانات معرضة لخطر الانقراض بشدة، في حديقة حيوان روما في 1 ديسمبر 2023. 

ونشرت حديقة الحيوان يوم الجمعة مقاطع مصورة للصغيرة مع والدتها النمرة تيلا، التي بدأت على الفور في إطعامها والاعتناء بها. وقالت حديقة الحيوان في بيان صحفي إنها ليست تعرض للجمهور بعد.

 وُلدت الأم  تيلا عام 2011 في حديقة حيوان تشيستر (إنجلترا) وتأتي من حديقة حيوان هايدلبرغ في ألمانيا. أما الأب كاسيه فولد عام 2014 في حديقة حيوان بوفال بفرنسا.

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