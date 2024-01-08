شاهد: الثلوج تغطي مدينة بوسطن الأميركية

بقلم: يورونيوز

ذكرت تقارير في وسائل إعلام أميركية أن العاصفة، التي يطلق عليها اسم نوريستر، جلبت ثلوجًا ورياحًا قوية.

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أظهرت لقطات صورت عبر طائرة مسيرة، مدينة بوسطن الأميركية مغطاة باللون الأبيض، في وقت تضرب فيه عاصفة ثلجية كبرى شمال شرق الولايات المتحدة.

واجتاحت أول عاصفة ثلجية كبرى في عام 2024 الأجزاء الشرقية من الولايات المتحدة خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث ورد أن العديد من المناطق استقبلت أكثر من 30 سنتيمترًا من الثلوج، وفقًا لتقارير إخبارية.

وذكرت تقارير في وسائل إعلام أميركية أن العاصفة، التي يطلق عليها اسم نوريستر، جلبت ثلوجًا ورياحًا قوية.

وأفادت الأنباء بأن تساقط الثلوج تسبب في تعطل حركة السيارات في جميع أنحاء المنطقة، مضيفة أن مطار لوغان في بوسطن ألغى حوالي 150 رحلة جوية، في حين تم تأجيل 180 رحلة أخرى.