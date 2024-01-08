بقلم: يورونيوز

شاهد: سيارات محاصرة على الطرقات بسبب الثلوج في مولدوفا

اعلان

شهدت مولدوفا يوم الاثنين انخفاضا حادا في درجات الحرارة وهطولا كثيفا للثلوج، مما أدى إلى إغلاق العديد من الطرق في جميع أنحاء البلاد.

وتساقطت الثلوج بكثافة في أماكن متفرقة من العاصمة المولدوفية كيشيناو، ما أدى إلى تراكمها على الطرق وتعطل حركة المرور.

ودعت السلطات السكان إلى أخذ الحيطة والتزام التوجيهات الصادرة عن الجهات المعنية.

وأدى تأثير العاصفة إلى إغلاق العديد من المدارس في العاصمة وتعليق بعض وسائل النقل العامة.

هذا وطلبت السلطات من السائقين أن يكونوا حذرين على الطرق بسبب تشكل الجليد، مما يزيد من صعوبة وخطورة القيادة.