يقدم لك قطر 365 تشكيلة من أفضل تجارب الفنون التشكيلية في الدوحة، من النسخة الخامسة لمهرجان قطر الدولي للفنون إلى مبادرة World Wide Walls، التي تهدف إلى توسيع نطاق اللوحات الجدارية الملونة في المناطق الحضرية.

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معكم في قطر 365، نستكشف بعضًا من أفضل أشكال الفنون التشكيلية في البلاد، ونبدأ بأبرز أحداث النسخة الخامسة لمهرجان قطر الدولي للفنون. يشارك في المهرجان أكثر من 300 فنان من أكثر من 60 دولة، ويُعد واحدًا من أكبر المهرجانات في البلاد.

التقى عادل حليم مع Irina Tosheva، مصممة أزياء مقدونية تتبنى توجه الاستدامة. تعيد Irina استعمال جميع أنواع المواد كما تعيد تدويرها، مثل قطع الزجاج التي وجدتها على الشاطئ، وتصنع منها أزرار حسب الطلب لتزيين السترات.

توضح الفنانة القطرية المحلية سارة خالد الهيل أن شغفها بالفن بدأ تقريبًا في الوقت نفسه الذي بدأ فيه المهرجان، ما أتاح لها منصة مثالية لعرض أعمالها الفنية.

ولكن الفن التشكيلي في قطر يتخطى حاجز الساحات المغلقة، فهناك العديد من اللوحات الجدارية المرسومة تجدها في مرمى بصرك أينما ذهبت في الدوحة. لقد تغير هذا النوع من الفن الشعبي من خلال مبادرات مثل World Wide Walls. وقد أخبر مؤسسه Jasper Wong، عادل حليم عن تأثير هذا النوع من الفن في المناطق الحضرية وكيف تطور تصور الجمهور بشكل إيجابي على مر السنين.

استكشفت ليلى حميرة سبب اعتبار الفن مرآة للعقل، وتزايد استخدامه كأداة للاستشفاء وشكل من أشكال العلاج. قد تساعد الألوان والإبداع في التعبير عن المشاعر حينما تعجز الكلمات.

هالة الجعفري هي واحدة من 30 فنانًا عرضوا أعمالهم في معرض الفن بإدراك لمؤسسة قطر، وتشجع الجميع على الإمساك بفرشاة وتجربة القيام ببعض الأعمال الفنية ليغمرهم الشعور براحة فورية.

سواء كانت معروضة في أماكن عامة أو في فعاليات عالمية، فإن مشهد الفنون التشكيلية القطرية سوف يزين الحياة اليومية للجميع على مدار اليوم وطوال العام.