شاهد: تضرّع ودعاء من أمام حائط المبكى.. آلاف الإسرائيليين يصلّون لأجل إطلاق سراح المحتجزين في غزة

بقلم: يورونيوز

تجمع عشرات الآلاف من الإسرائيليين عند حائط المبكى في القدس للصلاة والدعاء من أجل الإفراج عن بقية الإسرائيليين المحتجزين في غزة.

اعلان

وما فتئت حكومة بنيامين نتنياهو تؤكد أن تحرير الأسرى لا يزال أحد أهداف الحرب التي تشنها على القطاع منذ أكثر من تسعين يوماً.

وكانت حركة حماس قد اختطفت في السابع من تشرين الأول أكتوبر نحو 250 إسرائيلياً من بينهم رجال ونساء وأطفال ومسنون. وقد تم الإفراج عن 110 منهم ضمن عملية تبادل بين الدولة العبرية والحركة. ولا يزال 110 آخرون محتجزين إضافة إلى جثث 20 شخصا قتلوا بينما كانوا في الأسر حسب السلطات الإسرائيلية.

وأسفرت عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حركة حماس عن مقتل 1200 إسرائيلي شنت إثرها الدولة العبرية هجوما بريا وجويا وبحريا حصد أرواح أكثر من 23 ألف فلسطيني ثلُثاهم من النساء والأطفال بحسب وزارة الصحة في غزة.