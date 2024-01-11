الحوثي يتوعد أمريكا بالرد على أي هجوم ويدعو شعوب الخليج إلى مقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية

بقلم: يورونيوز

كان لزعيم الجماعة موقف من مسألة المقاطعة إذ رأى أنه : "يجب أن يتسع نطاق مقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية في دول الخليج. وأنا أوجه هذا النداء إلى كل شعوب الخليج. يمكنكم مقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية، وأنتم من أكثر الدول التي تستوردها"

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ونفذ الحوثيون عشرات الهجمات على السفن التجارية التي لها علاقة بإسرائيل في البحر الأحمر منذ أواخر نوفمبر/تشرين الثاني، كورقة ضغط لوقف الحرب التي تشنها الدولة العبرية في قطاع غزة.

وقال عبد الملك الحوثي، زعيم جماعة أنصار الله (الحوثيين)، خلال خطاب ألقاه، إنّ “الرد على أي هجوم أمريكي لن يكون فقط على مستوى العملية التي نفذت مؤخراً بأكثر من 24 طائرة مسيرة وعدة صواريخ، بل أعظم من ذلك بكثير".

وكان الحوثيون قد أطلقت الثلاثاء أكبر عدد من الطائرات بدون طيار والصواريخ التي استهدفت سفناً في البحر الأحمر. وردت البحرية الأمريكية والبريطانية على هذا الهجوم، وأسفر ذلك عن إسقاط 18 طائرة بدون طيار، وصاروخين من نوع كروز، وصاروخ مضاد للسفن.

ويأتي خطاب الحوثي مع تزايد احتمال شن الولايات المتحدة ضربات على أهداف الحوثيين.

وقد أصدر القادة الغربيون عدة بيانات عامة تحذر الحوثيين من مغبة الاستمرار في الهجمات، وقابلها تجاهل من الجماعة.

أما عن موقف الدول العربية، قال عبد الملك الحوثي : "لا يليق بأي دولة عربية أن تخدم إسرائيل، وأن تقف مع العدو الصهيوني لمواصلة جرائمه في غزة، كما يحدث مع النظام البحريني، وهو لا يمثل شعب البحرين. الشعب البحريني شعب عزيز، وشعب ثائر، وشعب مظلوم، وآل خليفة (العائلة المالكة) في البحرين هم عبيد للصهيونية" وفق تعبيره.

وكان لزعيم الجماعة موقف من مسألة المقاطعة إذ رأى أنه : "يجب أن يتسع نطاق مقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية في دول الخليج. وأنا أوجه هذا النداء إلى كل شعوب الخليج. يمكنكم مقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية، وأنتم من أكثر الدول التي تستوردها" كما قال.