بقلم: يورونيوز

تغطية مباشرة: حرب غزة في يومها الـ 101.. غارات لا تهدأ والحصيلة تتخطى عتبة 24 ألفا

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مستمرة وتتصاعد... مر أكثر من مئة يوم على الحرب الدامية الجارية في غزة، حرب قلبت حياة الغزيين رأسا على عقب، وأسفرت عن مقتل 223,968 ألف فلسطيني في القطاع المحاصر وفقا لآخر إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في غزة، كل هذا ولا أفق لحل قريب..

إذ أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن هذه الحرب لن تتوقف قبل القضاء على "حماس".

تعنت نتنياهو هذا يؤكد ما ذهبت إليه وسائل إعلام أمريكية حيث تحدثت عن اتساع الفجوة بين نتنياهو والرئيس الأمريكي جو بايدن فاقمت حالة التوتر بين الرجلين. فقد كشف الإعلام الأمريكي أن آخر اتصال بين سيد البيت الأبيض ونتنياهو لم يأت على هوى تل أبيب، فانتهى بإقفال بايدن الخط في وجه محدّثه..

إليكم آخر التطورات:

تركيا تعتقل لاعب كرة قدم إسرائيليا وتتهمه بالتحريض على الكراهية

اعتقلت السلطات القضائية التركية، الأحد، اللاعب الإسرائيلي ساغيف جيهيزكل بتهمة التحريض على الكراهية بسبب دعمه للحرب على الغزة، بحسب ما قال وزير العدل التركي يلماز تونك في تغريدة نشرها الأحد على منصة "إكس".

بن غفير ينتقد سموتريش: محاولاته لتقليص ميزانية الشرطة "انعدام للمسؤولية"

ذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم"، أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير انتقد محاولة وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش تقليص ميزانية الشرطة، ووصفها بـ "انعدام للمسؤولية".

الدفاع المدني في غزة: أكثر من 70% من شمال قطاع غزة لم يعد صالحا للحياة

أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة، الاثنين، أن أكثر من 70% من شمال قطاع غزة لم يعد صالحا للحياة جراء القصف الإسرائيلي، وأضاف أن "أكثر من 45 فردا من طواقمنا قتلوا" منذ بداية الحرب الدامية التي تخوضها إسرائيل على القطاع المحاصر.

المرصد "الأورومتوسطي": العطش يغزو مناطق مدينة غزة وشمالها بشكل صادم

أكد "المرصد الأورومتوسطي" لحقوق الإنسان، أن مناطق مدينة غزة وشمال القطاع تواجه مأساة مروعة ناتجة عن الشح الكارثي في مصادر المياه الصالحة للشرب.

واعتبر المرصد في تغريدة نشرها الاثنين، على منصة "إكس"، أن "منع وصول المياه يمثل حكمًا بالإعدام الفعلي".

عضو في الكنيست: لا وقت لدى الأسرى ويجب التوجه إلى صفقات

قال عضو الكنيست الإسرائيلي ماتان كهانا، إنه "لا وقت لدى الأسرى ويجب التوجه إلى صفقات حتى لو كان الثمن مؤلماً".

وفي كلمة ألقاها بمناسبة مرور مئة يوم على عملية "طوفان الأقصى"، أكد أبو عبيدة، المتحدث باسم كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الأحد أن "مصير عدد من الأسرى الإسرائيليين بات مجهولاً والباقون دخلوا جميعاً نفق المجهول، وعلى الأغلب سيكونون قد قتلوا وقادة العدو يتحملون المسؤولية عن هذا الملف"، أضاف المتحدث باسم القسام.

واشنطن بوست: الجنديان الأمريكيان المفقودان منذ يومين في خليج عدن كانا يبحثان عن شحنة أسلحة متجهة لليمن

نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤولين أمريكيين قولهم، إن عنصرين من البحرية الأمريكية مفقودان منذ الخميس الماضي، خلال مشاركتهما في عملية لتحديد موقع شحنة أسلحة إيرانية متجهة إلى الحوثيين في البحر الأحمر.

وذكر المسؤولان أن الجنديين اللذين فُقدا كانا يستعدان للصعود على متن السفينة في خليج عدن عندما حدثت انزلق أحدهما من على السلم. وعندما رأى البحار الثاني رفيقه يسقط في الماء، قفز للمساعدة.

بلينكن: "100 يوم من الأسر في غزة هي مدة طويلة جداً"

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، عبر موقع "إكس"، إن "100 يوم من الأسر في غزة هي مدة طويلة جداً، لن تهدأ الولايات المتحدة حتى يتم لم شمل جميع الرهائن المتبقين وإعادتهم، بما في ذلك ستة أمريكيين، مع أحبائهم".

غارات متواصلة واشتباكات عنيفة في محاور متفرقة من قطاع غزة

ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف أجزاء مختلفة من قطاع غزة، بينما تشتد حدة المعارك الدائرة بينه وبين الفصائل الفلسطينية على عدة جبهات.

وأعلنت وسائل إعلام فلسطينية، أن قصف مدفعي متقطع استهدف المناطق الشرقية والشمالية الشرقية لمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، صباح الاثنين.

وأكد أبو عبيدة، أن "مقاتليه أخرجوا عن الخدمة نحو 1000 آلية عسكرية توغلت في قطاع غزة، ونفذوا مئات المهام الناجحة" وفق تعبيره.

مقاتلة أمريكية أسقطت صاروخ كروز أطلق من جنوب اليمن

أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية فجر يوم الاثنين في تغريدة نشرت على منصة "إكس"، أن الحوثيين استهدفوا المدمّرة "يو إس إس لابون" بصاروخ مضاد للسفن في البحر الأحمر، ويبدو أن هذا الهجوم يأتي كرد فعل على الغارات التي نفّذتها الولايات المتحدة وبريطانيا على مواقع للحوثيين في اليمن.

وأفادت القيادة الوسطى أن مقاتلة أمريكية أسقطت الصاروخ كروز الذي أطلق من منطقة خاضعة لسيطرة الحوثيين على المدمرة الأميركية في ساحل محافظة الحديدة غربي اليمن.

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وقالت إن الهجوم الحوثي في جنوب البحر الأحمر لم يسفر عن أضرار أو إصابات.

المتحدث باسم الحوثيين: تحليق مكثف للطيران الأمريكي على مقربة من الأجواء اليمنية

نشر المتحدث باسم الحوثيين، محمد عبد السلام، تغريدة عبر منصة "إكس" أعلن فيها أن طائرات أمريكية قامت بتحليق مكثف على مقربة من الأجواء اليمنية، وقال "تحليق مكثف للطيران الأمريكي على مقربة من الأجواء اليمنية والمناطق الساحلية، في عدوان مستمر على الجمهورية اليمنية، وانتهاك سافر للسيادة الوطنية".

وأكد عبد السلام: أنه "على رأس مائة يوم من العدوان الإسرائيلي على غزة نؤكد أن الإجراءات العدائية من قبل أمريكا ضد اليمن لن تمنع القوات المسلحة عن مواصلة تنفيذ التزامها الديني والإنساني والأخلاقي الداعم للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة بالاستمرار في استهداف السفن التابعة لكيان العدو والمتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة".

تقديرات الجيش الإسرائيلي: غالبية قادة حماس ومقاتليها على قيد الحياة بعد 100 يوم من الحرب

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن تقديرات الجيش الإسرائيلي تؤكد أن غالبية المقاتلين والقادة في حماس في قطاع غزة لا يزالون على قيد الحياة بعد مرور 100 يوم على الحرب.

وأفادت الصحيفة بأن الجيش يقدر أن عدد مقاتلي حماس قبل هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي كان حوالي 30 ألف شخص.

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وكان الجيش الإسرائيلي قد زعم أنه قتل 9 آلاف مقاتل في قطاع غزة، من بينهم نحو 50 من قادة الحركة الإسلامية.