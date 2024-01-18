سقوط خط كهرباء إثر عاصفة ثلجية يودي بحياة ثلاثة أشخاص في بورتلاند

بقلم: يورونيوز

قتل ثلاثة أشخاص، وأصيب رضيع بصعق كهربائي إثر سقوط خط كهرباء في شمال شرق مدينة بورتلاند في ولاية أوريغون الأمريكية يوم الأربعاء. تم نقل الرضيع إلى المستشفى على الفور.

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تسببت عاصفة ثلجية عنيفة ضربت الولاية بسقوط خط الكهرباء على سيارة رباعية الدفع كانت متوقفة في الشارع، وكان في داخلها مراهق وطفل صغير وشخصان بالغان.

ووفقًا لبيان صادر عن إدارة الإطفاء في المدينة، بدأت المأساة في وقت قريب من الظهر، عندما بدأت مراكز الطوارئ في استقبال مكالمات طارئة بطريقة هستيرية تفيد بوجود أشخاص قد تعرضوا لصعق كهربائي وهم ملقون في الشارع.

وحسب البيان، يبدوا أن الثلاثة فارقوا الحياة عندما حاولوا الخروج من السيارة، ولامست أقدامهم الأرض، حينما مرت الكهرباء من السلك الحي الموجود أسفلهم عبر السيارة وتجاوزتهم إلى الأرض.

وذكر البيان، أن شركة الكهرباء فصلت التيار الكهربائي عن الخط في وقت لاحق، دون ذكر اسم الشركة.

ووفقًا لشهود عيان، تم إنقاذ الطفل البالغ من العمر عامين بعد أن تم سحبه بأمان من أذرع أحد الضحايا داخل السيارة.