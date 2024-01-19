شاهد: ألحان الموسيقى الأندلسية تعود إلى الدار البيضاء بمشاركة فرق من مختلف أنحاء العالم

بقلم: يورونيوز

أعلنت الجمعية المغربية للموسيقى الأندلسية عن افتتاح موسمها الثقافي لعام 2024 من خلال تنظيم الدورة الثانية لمهرجان الموسيقى الأندلسية في الدار البيضاء.

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انطلق المهرجان يوم الخميس 18 يناير/كانون الثاني وسيستمر لغاية 20 يناير/كانون الثاني 2024 في سينما ميغاراما في الدار البيضاء، وسيتم تنظيمه برعاية وزارة الشباب والثقافة.

وأشارت الجمعية، في بيان لها إلى أن حوالي 3000 زائر سيتمكنون من الاستمتاع بلوحات فنية تعود للتراث الموسيقي، تقدمها أوركسترا فاس الأندلسية بقيادة البروفيسور محمد أبريول والفرقة الإسبانية "جيما كاباييرو" رفقة الفنانة سارة كاليرو، إضافة إلى أوركسترا بقيادة الأستاذ عمر ميتيوي.

وسيستمتع الجمهور بالأداء الرائع للأوركسترا المغربية للموسيقى الأندلسية بقيادة البروفيسور إدريس برادة.

ومن المتوقع أن يجتمع في هذا المهرجان مجموعة من الفنانين والفرق الموسيقية من أماكن متنوعة حول العالم.