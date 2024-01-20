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شاهد: قافلة مهاجرين تنطلق من هندوراس إلى الولايات المتحدة

قافلة مهاجرين تنطلق من هندوراس إلى أميركا.
قافلة مهاجرين تنطلق من هندوراس إلى أميركا. Copyright AP
بقلم:  يورونيوز
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انطلقت قافلة تضم مئات المهاجرين، السبت، من مدينة سان بيدرو سولا في هندوراس إلى الولايات المتحدة.

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وبدأت المجموعة المكونة من رجال ونساء وأطفال التجمع يوم الجمعة في محطة سان بيدرو سولا.

وقال إدغار إيفان هيرنانديز، أحد المهاجرين ضمن القافلة مع ثلاثة أفراد آخرين من عائلته، إن المجموعة عازمة على الوصول إلى الولايات المتحدة.

وأكد: "إننا مصممون على القيام بكل شيء، هنا، تصوروا، كنا أسوأ، بدون وظائف، جياع. على الأقل هناك (في القافلة) نغامر، لنرى ما هو المصير الذي أعده لنا الطريق".

ووفقاً لابن عمه، أرنولد أوليسيس هيرنانديز، فقد اكتشفوا تشكيل القافلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار إنه شعر بأمان أكبر عند القيام بالرحلة ضمن مجموعة.

وقال "من الأفضل أن نكون ضمن مجموعة. في المجموعة لا يتم إيقافك كثيراً من قبل الشرطة ومسؤولي الهجرة، عندما تذهب بمفردك يكون الأمر أكثر تعقيداً".

المصادر الإضافية • أ ب

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