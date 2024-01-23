إليكم القائمة الكاملة لترشيحات جوائز الأوسكار 2024

يتصدر فيلم "أوبنهايمر" للمخرج كريستوفر نولان قائمة ترشيحات جوائز الأوسكار بـ 13 جائزة. من جهته حصل فيلم "باربي" للمخرجة غريتا غيرويغ على ثمانية ترشيحات.

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تمّ الكشف عن القائمة الرسمية للأفلام المرشحة لحفل الأوسكار الـ96 لعام 2024. القائمة تضم ثماني فئات أساسية ومن المقرر أن يُقام الحفل على مسرح صموئيل غولدوين التابع لإكاديمية الفنون وعلوم التصوير. وسيتم الإعلان عن المتوّجين بالجوائز في الحفل يوم الأحد الـ 10 مارس-آذار.

يتصدر فيلم "أوبنهايمر" للمخرج كريستوفر نولان قائمة ترشيحات جوائز الأوسكار بـ 13 جائزة. من جهته حصل فيلم "باربي" للمخرجة غريتا غيرويغ على ثمانية ترشيحات وكان أداء فيلم "كائنات مسكينة" للمخرج يورغوس لانثيموس أفضل من المتوقع. أما فيلم "تشريح السقوط" لجوستين تريت فيواصل تحقيق انتصاره الفني.

فئة أفضل فيلم

وفي هذه الفئة تتنافس أفلام: "الخيال الأمريكي" أو "أميركان فيكشن"، "تشريح السقوط" أو "أناتومي أوف إيه فول"، "باربي"، "الباقون" أو "ذا هولدوفرز"، "قتلة زهرة القمر" أو "كيلرز أوف ذا فلاور مون"، "مايسترو"، - "الحيوات السابقة" أو "باست لايفز"، "كائنات مسكينة" أو "بور ثينغز"، "منطقة الاهتمام" أو "ذا زون أوف إنترست"، "أوبنهايمر".

فئة أفضل ممثل

برادلي كوبر عن دوره في فيلم "مايسترو"

كولمان دومينغو عن دوره في فيلم "رستن"

بول جياماتي عن دوره في فيلم "ذا هولدوفرز"

كيليان مورفي عن دوره في فيلم "أوبنهايمر"

جيفري رايت عن دوره في فيلم "الخيال الأمريكي" أو "أميركان فيكشن"

فئة أفضل ممثلة

ليلي غلادستون عن دورها في فيلم "قتلة زهرة القمر" أو "كيلرز أوف ذا فلاور مون"

ساندرا هولر عن دورها في فيلم "تشريح السقوط" أو "أناتومي أوف إيه فول"

كاري موليغان عن دورها في فيلم "مايسترو"

إيما ستون عن دورها في فيلم "أشياء سيئة" أو "بور ثينكز"

آنيت بنينغ عن دورها في فيلم "نياد".

فئة أفضل مخرج

جوناثان غلايزر عن فيلمه "منطقة الإهتمام" أو "ذا زون أوف إنترست"

يورغوس لانثيموس عن فيلمه "كائنات مسكينة" أو "بور ثينغز"

كريستوفر نولان عن فيلمه "أوبنهايمر"

مارتن سكورسيزي عن فيله "قتلة زهرة القمر" أو "كيلرز أوف ذا فلاور مون"

جوستين تريت عن فيلمه "تشريح السقوط" أو "أناتومي أوف إيه فول"

فئة أفضل ممثلة مساعدة

إميلي بلانت عن دورها في فيلم "أوبنهايمر".

دانييل بروكس عن دورها في فيلم "اللون البنفسجي".

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أمريكا فيريرا عن دورها في فيلم "باربي"

جودي فوستر عن دورها في فيلم "نياد"

دافين جوي راندولف عن دورها في فيلم "الباقون" أو "ذا هولدوفرز".

فئة أفضل ممثل مساعد

ستيرلنغ ك براون عن دوره في فيلم "الخيال الأمريكي" أو "أميركان فيكشن"

روبرت دي نيرو عن دوره في فيلم "قتلة زهرة القمر" أو "كيلرز أوف ذي فلاور مون"

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روبرت داوني جونيور عن دوره في فيلم "أوبنهايمر" للمخرج كريستوفر نولان.

ريان غوسلينغ عن دوره في فيلم "باربي"

مارك روفالو عن دوره في فيلم "أشياء سيئة" أو "بور ثينكز"

فئة أفضل تصميم أزياء

في فئة الأفلام المتنافسة على جائزة أفضل تصميم نجد:

"باربي"، "قتلة زهرة القمر"، "نابليون"، "أوبنهايمر"، أشياء سيئة".

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أفضل مكياج وتصفيف الشعر

"غولدا"

"مايسترو"

"أوبنهايمر" للمخرج كريستوفر نولان

"أشياء سيئة"

"مجتمع الثلج" أو "ساسايتي أوف سنو"

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أفضل سيناريو مقتبس

وفي هذه الفئة تتنافس أفلام: "الخيال الأمريكي"، "باربي"، "أوبنهايمر"، "كائنات مسكينة" و"منطقة الإهتمام".

أفضل سيناريو أصلي

في هذه الفئة تتنافس أفلام: "تشريح السقوط"، "الباقون"، "فنان قائد فرقة موسيقية"، "مايو-ديسمبر"، "حياة الماضي".

فئة أفضل سيناريو مقتبس

في هذه الفئة تتنافس أفلام: "الخيال الأمريكي" أو "أميريكان فيكشن"، "باربي"، "أوبنهايمر" "كائنات مسكينة" أو "بور ثينجز"، "منطقة الإهتمام" أو "ذا زون أوف إنترست".

أفضل فيلم رسوم متحركة قصير

في هذه الفئة تتنافس أفلام: "رسالة إلى خنزير"، "خمس وتسعون حاسة"، "زينا الرسمي"، "الشراعي"، "انتهت الحرب"، والمستوحى من موسيقى جون ويوكو

فئة أفضل فيلم رسوم متحركة

-وفي هذه الفئة تتنافس أفلام "الصبي ومالك الحزين" أو "ذا بوي اند ذا هيرون"، "العناصر" أو "إلمينتال"، "نيمونا"، "سبايدرمان: أكروس ذا سبايدر-فيرس"، "أحلام إنسان آلي" أو "روبوت دريمز".

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فئة أفضل فيلم أجنبي

وفي هذه الفئة نجد: "قائدي" أو "إيو كابيتانو-إيطاليا، "أيام مثالية" أو "بيرفكت دايز"، اليابان، "مجتمع الثلج" أو "سوسايتي أوف ذا سنو، إسبانيا، قاعة المعلمين" أو "ذا تيتشرز لاونج"، ألمانيا، بالإضافة إلى فيلم "منطقة الإهتمام" أو "ذا زون أوف إنترست".

فئة أفضل فيلم وثائقي

وفي هذه الفئة نجد: "بوبي واين: رئيس الشعب" أو "بوبي واين: ذا بيبولز بريزيدينت"، "الذاكرة الأبدية" أو"ذا إتيرنال ميموري"، "أربع بنات" أو "فور دوترز"، "أن تقتل نمرا" أو "تو كيل إيه تايغر"، "20 يوما في ماريوبول" أو "20 دايز إن ماريوبول".

فئة أفضل فيلم وثائقي قصير

وفي هذه الفئة نجد: "أبجديات حظر الكتب" أو "ذا إيه بي سيز أوف بوك بانينغ"، "آخر ورشة صيانة" أو "ذا لاست ريبير شوب"، "ناي ناي آند واي بو"، ""حلاق ليتل روك" أو "ذا باربر أوف ليتل روك"، "أيلاند إن بيتوين".

فئة أفضل موسيقى تصويرية

وفي هذه الفئة نجد: "الخيال الأمريكي" أو "أميركان فيكشن"،"إنديانا جونز ونداء القدر" أو "إنديانا جونز اند ذا دايل أوف ديستني"، "قتلة زهرة القمر" أو "كيلرز أوف ذا فلاور مون"، "أوبنهايمر"" "كائنات مسكينة" أو "بور ثينجز".

بالإضافة إلى جوائز أفضل أغنية أصلية، وأفضل صوت وأفضل ديكور، وأفضل تصوير وأفضل مؤثرات بصرية وأفضل مونتاج.