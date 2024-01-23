بقلم: يورونيوز

قصف مستمر على خان يونس والجيش الإسرائيلي يعلن ارتفاع عدد القتلى في صفوفه، منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة، إلى 200.

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كثّف الطيران الإسرائيلي، الإثنين، من غاراته على خان يونس، كبرى مدن جنوب القطاع، بينما جددت المدفعية الإسرائيلية قصفها المكثف للمربعات السكنية ومحيط مراكز الإيواء، وذلك مع دخول الحرب على غزة يومها الـ108، ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أن عملياته في خانيونس ستستمر عدة أيام "بهدف ضرب مراكز حماس وقدراتها العسكرية في المنطقة"، في حين اعترفت مصادر إسرائيلية بمقتل وإصابة نحو 22 ضابطاً وجندياً.

سياسياً، يزداد الضغط على إسرائيل لتحضير خطة ما بعد الحرب، تشمل إقامة دولة فلسطينية. وفيما يخص شمال إسرائيل، شدد وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكورنو الإثنين، على أن بلاده تسعى لتجنّب "التصعيد" عند الحدود بين إسرائيل ولبنان.

وبالموازاة، ذكر موقع أكسيوس الأمريكي عن مسؤولين إسرائيليين أن تل أبيب قدمت مقترحاً بوقف القتال شهرين في غزة لإطلاق جميع الأسرى المحتجزين.

الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ:

بعد الإعلان عن مقتل 21 جندياً إسرائيليا في غزة، نقلت صحيفة "معاريف" صباح اليوم الثلاثاء، تعليق الرئيس الإسرائيلي الذي قال: "صباح صعب لا يطاق، حيث يتم سقوط المزيد والمزيد من أسماء أفضل أبنائنا.. المعارك الضارية تجري في مساحة صعبة للغاية".

مقتل 21 ضابطاً وجندياً إسرائيلياً جنوبي قطاع غزة

في حصيلة جديدة، أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم مقتل 21 ضابطاً وجنديا في معارك بوسط قطاع غزة.

ويأتي هذا الإعلان بعيد إقرار جيش الاحتلال بمقتل 13 ضابطا وجنديا في معارك خان يونس جنوبي القطاع خلال الـ12 ساعة الماضية.

مستوطنون يحرقون سيارات قرب رام الله

تداولت حسابات فلسطينية على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة تظهر قيام مستوطنين بإضرام النار في سيارات بقرية بيتين شمال شرق رام الله بوسط الضفة الغربية.

قصف مقر الهلال الأحمر في خانيونس

قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن الجيش الإسرائيلي استهدف مقره في خانيونس، جنوبي قطاع غزة، بالقصف المدفعي للطابق الرابع، تزامناً مع إطلاق نار كثيف من المسيرات الإسرائيلية. وأشار إلى وقوع عدد من الإصابات في صفوف النازحين جار القصف.

إسرائيل تقترح هدنة لشهرين في غزة مقابل إفراج حماس عن جميع الرهائن

أفاد موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي الإثنين أن إسرائيل اقترحت على حماس، عبر الوسيطين القطري والمصري، هدنة لشهرين في الحرب الدائرة بين الطرفين، وذلك مقابل إطلاق الحركة سراح جميع الرهائن الذين تحتجزهم في قطاع غزة.

واشنطن ولندن تشنان ضربات جديدة على الحوثيين في اليمن

أكدت الولايات المتحدة وبريطانيا في بيان مشترك، أن قواتهما شنت فجر الثلاثاء ضربات جديدة على الحوثيين في اليمن، ردا على الهجمات التي يواصل الحوثيون شنها على الملاحة في المياه الواقعة قبالة سواحل اليمن.

فرنسا تريد تجنب "تصعيد" بين إسرائيل ولبنان

شدد وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكورنو الإثنين على أن بلاده تسعى لتجنب "التصعيد" عند الحدود بين إسرائيل ولبنان، وذلك في تصريحات أدلى بها في تل أبيب حيث التقى مسؤولين سياسيين بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.

وقال لوكورنو: "عندما نسبر العقول، عندما نسبر القلوب، (نجد أن) لا أحد، لا في تل أبيب ولا في القدس ولا في بيروت، يريد الحرب".

إسرائيل تعلن مقتل 200 من جنودها منذ بدء العملية البرية في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي الإثنين مقتل مئتين من جنوده في غزة منذ بدء العملية البرية في أواخر تشرين الأول/أكتوبر.

وقال متحدث باسم الجيش في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية إن "عدد الجنود الذين سقطوا في غزة منذ 27 تشرين الأول/أكتوبر بلغ 200".