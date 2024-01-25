أردني يفتتح مطعمًا يطلق عليه اسم "7 أكتوبر"

بقلم: يورونيوز

افتتح مواطن أردني مطعمًا يحمل اسم "7 أكتوبر"، ما أحدث تفاعلًا في وسائل التواصل الاجتماعي.

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وأظهر مقطع فيديو نشر على موقع أكس، مطعم الشاورما وأمامه طابور من الناس، ويمكن سماع ما يبدو أنه صوت صاحب المطعم وهو يعلن الافتتاح ويرحب بزبائنه.

يقع المطعم في محافظة الكرك جنوبي الأردن، التي تعتبر من الداعمين للقضية الفلسطينية، وأسم "7 أكتوبر"، يشير إلى اليوم الذي شنت فيه حماس والفصائل الفلسطينية هجومها الكبير على إسرائيل في عملية حملت اسم "طوفان الأقصى" وقتل فيها نحو 1200 شخص.

وتلقفت وسائل الإعلام العبرية خبر افتتاح المطعم وتداولت مقطع الفيديو، ففي الوقت الذي عبر فيه الكثير من الإسرائيليين عن صدمتهم، رحب مواطنون أردنيون بالفكرة، بينما استنكر البعض الآخر الأمر معتبرين أن 7 أكتوبر كان بداية المأساة على سكان قطاع غزة.

ويدعم الأردنيون القضية الفلسطينية بقوة خاصة أصحاب الأصول الفلسطينية منهم.