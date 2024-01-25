دون إدانة.. واشنطن تعبر عن "قلق بالغ" بشأن استهداف إسرائيل منشأة للأونروا في غزة تؤوي آلاف النازحين

بقلم: يورونيوز

عبّر مجلس الأمن القومي الأمريكي التابع للبيت الأبيض عن قلق واشنطن إزاء مقتل وجرح فلسطينيين في ضربات دبابة إسرائيلية على مبنى تابع لوكالة "أونروا" جنوبي قطاع غزة، مؤكدة أن "خسارة كل أرواح الأبرياء هي مأساة".

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في بيان نشر على موقع البيت الأبيض، قالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي، أدريان واتسون: "نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي وردت اليوم (الأربعاء) عن غارات ضربت منشأة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 'الأونروا'، مع تقارير لاحقة عن حرائق في المبنى، في أحد أحياء جنوب غزة".

وأضافت واتسون أن "التقارير أفادت أن أكثر من 30 ألف نازح فلسطيني كانوا يحتمون" بالمبنى.

ونوهت إلى أنه "وبينما لا تتوفر لدينا حتى الآن كافة التفاصيل حول ما حدث، وسنواصل البحث عن مزيد من المعلومات حول أحداث اليوم، إلا أن خسارة كل أرواح الأبرياء هي مأساة".

من جانبه اعتبر المفوض العام للأونروا بأن القصف على ملجأ تابع للوكالة في خان يونس يشكل "انتهاكاً صارخاً" لقواعد الحرب. وكتب فيليب لازاريني في منشور على منصة إكس: "مرة أخرى، انتهاك صارخ للقواعد الأساسية للحرب".

وكان مدير وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في غزة، قال الأربعاء، إن قصفا مدفعيا على ملجأ للأمم المتحدة أدى إلى مقتل تسعة أشخاص على الأقل في مدينة خان يونس في جنوب قطاع غزة.

وقال توماس وايت عبر حسابه على منصة إكس "أصابت قذيفتا دبابات مبنى يؤوي 800 شخص وتشير التقارير إلى مقتل 9 أشخاص وإصابة 75 آخرين".

رواية الجيش الإسرائيلي

من جانبه قال الجيش الإسرائيلي إنه يحقق في هذه الغارة التي "ربما تكون ناجمة عن صاروخ أطلقته حماس عن طريق الخطأ"، حسب زعمه.

وأصدر بياناً قال فيه "بعد فحص أنظمة العمليات، استبعد الجيش الإسرائيلي الآن احتمال أن يكون الحادث ناجما عن غارة جوية أو نيران مدفعية من قبل قوات الجيش الإسرائيلي".

وتابع البيان: "في الوقت نفسه، يجري الجيش الإسرائيلي فحصاً معمقا لنشاط القوات البرية في منطقة المنشأة، تاركاً الباب مفتوحا لاحتمال أن تكون قواته وراء الهجوم".

لكن في بيان سابق يوم الأربعاء، كان الجيش الإسرائيلي قد صرح بأن المنطقة المحيطة بمركز الأمم المتحدة كانت "قاعدة مهمة لمقاتلي حماس". وأضاف أنه "قتل العديد من مجموعات المسلحين بنيران القناصة والدبابات والطائرات" غرب خان يونس.

كما أغلقت الدبابات الإسرائيلية، الثلاثاء، الطريق من خان يونس إلى ساحل البحر المتوسط وبالتالي سدت طريق الهروب أمام المدنيين الذين يحاولون الوصول إلى رفح.