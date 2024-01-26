أردوغان يوافق على انضمام السويد للناتو وواشنطن ترحب

بقلم: يورونيوز

وافق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، بعد يومين من مصادقة البرلمان التركي على القرار.

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وأعلنت الرئاسة التركية الخميس، عن أن الرئيس أردوغان وقع القرار الرئاسي بشأن بروتوكول انضمام السويد إلى الحلف.

ورحب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بالخطوة، وكتب على منصة أكس، يوم الجمعة، "نرحب بموافقة الرئيس التركي أردوغان على بروتوكول انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي".

ومشوار السويد نحو الناتو كان معقدًا، إذ مر بمنعطفات وخلافات طويلة مع تركيا، لكن بموافقة أنقرة، تبقى المجر الدولة الوحيدة التي تقف عائقًا أمام الطلب السويدي للانضام إلى حلف شمال الأطلسي.