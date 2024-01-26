فيديو: ماكرون يشارك في احتفالات الهند بعيدها الوطني الخامس والسبعين

بقلم: يورونيوز

شارك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في موكب ضخم بالعاصمة نيودلهي للاحتفال باليوم الوطني الـ75 للهند.

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وتحيي الهند ذكرى اليوم الذي شهد تبنيها للدستور عقب حصولها على الاستقلال من بريطانيا عام 1950.

واصطحبت الرئيسة الهندية دروبادي مورمو ماكرون في عربة احتفالية تجرها الخيول وتعود إلى العهد الاستعماري البريطاني من قصر الرئيس القريب إلى منصة مشاهدة الموكب.

ماكرون والرئيس الهندي بالموكب AP Photo

وهي المرة الأولى التي يتم فيها استخدام العربة في العرض منذ أن تخلت عنها الحكومة قبل 40 عامًا لصالح السيارات.

واستقبل رئيس الوزراء ناريندرا مودي، الذي كان يرتدي عمامة باللونين الزعفراني والأصفر تمثل الألوان القومية الهندوسية، ماكرون في منصة المشاهدة.

وشهد الموكب عرض دبابات وأنظمة صواريخ ومركبات المشاة القتالية وأنظمة صواريخ أرض جو متوسطة المدى في العرض، ومسيرة للمئات من أفراد الشرطة والجيش.

وشارك أيضاً فنانو الحركات البهلوانية على الدراجات النارية، بما في ذلك أكثر من 250 امرأة.

وعبر ماكرون عن سعادته بالمشاركة في الاحتفالات الهندية، واصفاً إياها بالـ"شرف الكبير".

My dear friend @NarendraModi,

Indian people,



My warmest wishes on your Republic Day. Happy and proud to be with you.



Let’s celebrate! pic.twitter.com/e5kg1PEc0p — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 26, 2024

واعتادت الهند دعوة رؤساء كضيوف شرف خلال الاحتفالات بعيدها الوطني، حيث شارك الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في احتفالات العام الماضي والرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما عام 2015.