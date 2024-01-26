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شاهد: أستراليا تحتفل بيومها الوطني وسط مظاهرات تطالب بتحويل هذه المناسبة إلى "يوم حداد"

أستراليا تحتفل بيومها الوطني
أستراليا تحتفل بيومها الوطني Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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في السادس والعشرين من يناير/كانون الثاني من كل عام، يحتفل الأستراليون بيوم تأسيس بلادهم، ويمثل هذا اليوم نقطة تحول هامة في تاريخ الدولة الواقعة في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية.

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ويعرف هذا اليوم بـ "يوم أستراليا"، ويعد مناسبة وطنية.

ويعيد "يوم أستراليا" إلى ذاكرة الأستراليين، يوم وصلت 11 سفينة بريطانية إلى ميناء جاكسون في سيدني، تحمل على متنها السجناء، في 26 يناير/كانون الثاني 1788.وكانت بداية رحلة الاستعمار البريطاني في القارة الأسترالية. 

وإن كانت هذه الفترة تعتبر نقطة انطلاق لتأسيس الدولة الأسترالية، إلا أنها تثير في الوقت نفسه ذكريات طويلة من التمييز والاستبعاد للسكان الأصليين، الذين انتزعت أراضيهم منهم دون إبرام أي معاهدة.

وفي ذكرى الاستعمار البريطاني لدولتهم خرج الآلاف من الأستراليين إلى الشارع الجمعة للمطالبة بإلغاء "يوم أستراليا" والاحتفالات التي تقام بهذه المناسبة، وإقامة يوم حداد وطني. إذ يعتبر السكان الأصليون هذا اليوم، هو يوم "غزو وحزن".

وقال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز يوم الجمعة، إن اليوم الوطني كان فرصة للأستراليين “للتوقف والتفكير في كل ما حققناه كأمة”.

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