بسبب معبر "فيلادلفيا".. ليبرمان يهاجم مصر ويذكرها بـ"مساعدات إسرائيل"

بقلم: يورونيوز

انتقد أفيغدور ليبرمان، وزير الخارجية الإسرائيلي السابق، السلطات المصرية بسبب رفضها لتحركات إسرائيل الرامية إلى سيطرة تل أبيب على معبر صلاح الدين المعروف أيضًا بمعبر "فيلادلفيا" الحدودي بين مصر وقطاع غزة.

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وكانت مصر قد أعلنت على لسان رئيس الهيئة المصرية العامة للاستعلامات، ضياء رشوان، رفضها أي محاولة إسرائيلية للسيطرة على الممر.

وقال رشوان إن تنفيذ الخطة الإسرائيلية المحتملة من شأنه أن يؤدي إلى تهديد خطير وجدي للعلاقات بين إسرائيل ومصر.

ونشر ليبرمان منشوراَ طويلاَ على منصة "إكس" وجه فيه سهام انتقاداته إلى مصر، مذكراً حكوماتها بما وصفه بمساعدة إسرائيل سابقاً لها.

במהלך השנים, מדינת ישראל עמדה תמיד לצד מצרים, תוך שהיא מסייעת לה בכל עת ובכל מקום.



דוגמה בולטת לכך, היא כאשר מצרים התקשתה להילחם במדינה האיסלאמית בסיני ופנתה לישראל בבקשה לסיוע, כוחותינו פעלו באוויר וביבשה בכדי לסייע לה.



כשמצרים ביקשה להגדיל את הסד״כ של כוחותיה בסיני, בגלל… — אביגדור ליברמן (@AvigdorLiberman) January 28, 2024

وكتب عضو الكنيست الحالي: "على مر السنين، وقفت دولة إسرائيل دائمًا إلى جانب مصر، وساعدتها في جميع الأوقات والأماكن. ومن الأمثلة الصارخة على ذلك أنه عندما واجهت مصر صعوبة في محاربة تنظيم الدولة الإسلامية في سيناء ولجأت إلى إسرائيل طلبًا للمساعدة، عملت قواتنا جواً وبراً لمساعدتها".

وقال ليبرمان، إن مصر عندما "طلبت منا المساعدة في الكابيتول هيل في واشنطن، لم نتردد للحظة" في إشارة إلى الجهود الدبلوماسية الإسرائيلية لدعم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى الولايات المتحدة.

وأضاف: "لكن في الوضع الحالي، حيث تكافح إسرائيل من أجل أمنها، تقف مصر في موقف دفاعي وتعارض نشاط الجيش الإسرائيلي في رفح ومحور فيلادلفيا. علاوة على ذلك، لم تتخذ مصر خطوات مهمة لمنع عمليات التهريب العديدة فوق وتحت محور فيلادلفيا".

وشدد ليبرمان في منشوره على أن "إسرائيل يجب أن تعمل فقط من أجل تأمين مصالحها الأمنية، وإذا قررت مصر كسر الأدوات، فسيتعين على دولة إسرائيل أيضاً أن تتخذ خطوات وفقًا لذلك".

وكان ليبرمان قد طالب سابقاً بترحيل الفلسطينيين من قطاع غزة عبر ممر فيلادلفيا، وقال إن "إسرائيل لن تقف في طريق خروج 1.5 مليون شخص من غزة إلى (شبه جزيرة) سيناء".