شاهد: مشاركة مغربية في معرض السيارات الكلاسيكية في مالقة الإسبانية

بقلم: يورونيوز

شارك المغرب في معرض السيارات الكلاسيكية في مدينة مالقة الإسبانية، والذي يعتبر الأبرز في هذا المجال في شبه الجزيرة الإيبيرية.

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شارك المغرب خلال الفترة الممتدة من الـ26 إلى الـ28 من كانون الثاني /يناير في النسخة الحادية عشرة لفعاليات صالون السيارات الكلاسيكية والقديمة بمدينة مالقة في منطقة الأندلس بإسبانيا. ويعتبر هذا المعرض الأبرز في هذا المجال في شبه الجزيرة الأيبيرية.

ويجمع هذا الحدث السنوي رواد وعاشقي السيارات الكلاسيكية، ويعرض كل شيء بدءًا من المركبات النادرة الرائعة ذات العجلتين والأربع عجلات إلى منصات متخصصة في قطع الغيار والإكسسوارات والهدايا ومناطق البيع والشراء.