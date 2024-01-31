في قسم الولادات من مستشفى رفح في غزة..فلسطينيات تلدن تحت القصف الإسرائيلي

بقلم: يورونيوز

يولد في قطاع غزة طفل كل عشر دقائق منذ السابع من أكتوبر 2023، بحسب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف). وفي مستشفى مدينة رفح، يزدحم رواق قسم الولادات بأسرة النساء اللاتي أنجبن منذ وقت قصير أطفالهن.

اعلان

تشهد المستشفيات الفلسطينية في قطاع غزة اكتظاظا كبيرا بالمصابين من ضحايا الحرب التي تشنها إسرائيل والمستمرة منذ نحو أربعة أشهر، فيما النساء تلدن في أقسام الولادة تحت القصف الإسرائيلي. وفي الخيام المؤقتة المنتشرة في مدينة رفح، لا تغادر الأمهات الفلسطينيات ملاجئهن.

يسجل ميلاد 150 طفلا يوميا في هذا المستشفى، مقارنة بنحو 40 مولودًا قبل الحرب. وتخشى الأمهات على تدهور صحتهن وصحة أطفالهن الرضع، والسبب أن قسم الولادات لم يعد يحتفظ بالأمهات أكثر من ست ساعات، يعاين خلالها الطبيب الأم والمولود فيها مرة واحدة فقط.

المحاضن الخاصة بالمواليد الجدد أصبحت الواحدة منها تستعمل لأربعة أطفال في الآن نفسه، ما يشكل خطرا على صحة المولود، وتعاني الأمهات اللاتي أنجبن من سوء التغذية، وبعضهن مصاب أيضا بالزكام ما يهدد صحة أطفالهن بالأمراض.