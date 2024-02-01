رجل يرمي سائلًا حارقًا على أم وابنتيها في لندن

بقلم: يورونيوز

أعلنت الشرطة البريطانية أن امرأة وابنتيها الصغيرتين ألقيت عليهما مادة حارقة في لندن الخميس، وأنهم يتلقين العلاج في أحد المستشفيات.

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وقالت شرطة العاصمة إن الضباط تلقوا تقارير تفيد بأن رجلاً دفع فتاة تبلغ من العمر 3 سنوات إلى الأرض وألقى مادة عليها وعلى شقيقتها البالغة من العمر 8 سنوات وأم الفتيات البالغة من العمر 31 عامًا بالقرب من كلافام، وهي منطقة سكنية في جنوب لندن، مساء الأربعاء.

وأضافت الشرطة أن المرأة والفتاة البالغة من العمر 3 سنوات أصيبتا بجروح قد تغير حياتهما. وكان الضباط يبحثون عن المهاجم الذي قالوا إنه يبلغ من العمر 35 عاما.

وقالت الشرطة إنه يُعتقد أنه شخص معروف بالنسبة للضحايا، لكنها لم تقدم تفاصيل.

وقال غابرييل كاميرون، المشرف على الشرطة: "على الرغم من أن هذا يبدو أنه هجوم مستهدف، إلا أنه شخص خطير ونحن بحاجة ماسة للعثور عليه".

وقالت الشرطة إن المشتبه به فر سيرا على الأقدام بعد أن اصطدم بمركبة متوقفة في أثناء محاولته الابتعاد عن مكان الحادث.

ووصف قائد شرطة العاصمة مارك رولي الحادث بأنه "مروع" لكنه أضاف أن الهجمات التي تستخدم الأحماض والمواد الكيميائية "نادرة للغاية" في العاصمة البريطانية.