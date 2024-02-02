الولايات المتحدة تشن سلسلة ضربات جوية تستهدف فصائل مسلحة في سوريا والعراق

بقلم: يورونيوز

منذ سنوات تمثل الفصائل المدعومة من إيران تهديدا للوجود الأمريكي في المنطقة، ولكن الهجمات تصاعدت حدتها منذ إعلان إسرائيل الحرب على الفلسطينيين في غزة، قبل نحو أربعة أشهر.

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بدأت الولايات المتحدة بشن غارات جوية على عشرات المواقع في العراق وسوريا، حيث توجد فصائل مسلحة تدعمها إيران، بحسب مسئولين أمريكيين، وتأتي هذه الغارات في أعقاب هجوم نفذ بواسطة طائرة مسيرة، وقتل خلاله ثلاثة جنود أمريكيين في الأردن نهاية الأسبوع الماضي.

ونفذت الغارات بواسطة طائرات مقاتلة ومسيرات، إثر وصول رفات الجنود الثلاثة إلى قاعدة دوفر للقوات الجوية في ديلاوير في الولايات المتحدة.

وكانت الولايات المتحدة عززت دفاعاتها في قاعدة "البرج 22" العسكرية التي تعرضت للهجوم في الأردن، وتزامن ذلك مع تعهد فصائل مدعومة من إيران بمواصلة هجماتها ضد القوات الأمريكية في المنطقة، ومنها "حركة النجباء" العراقية.

وتؤوي قاعدة البرج22 حوالي 350 عسكريا أمريكيا، وهي توجد قرب منطقة منزوعة السلاح بين الأردن وسوريا، بينما لا تبعد الحدود العراقية عن تلك النقطة سوى عشرة كيلومترات.