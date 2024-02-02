EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

الولايات المتحدة تشن سلسلة ضربات جوية تستهدف فصائل مسلحة في سوريا والعراق

غارات على دمشق نسبتها السلطات إلى إسرائيل. 2024/01/20
غارات على دمشق نسبتها السلطات إلى إسرائيل. 2024/01/20 Copyright أ ب
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

منذ سنوات تمثل الفصائل المدعومة من إيران تهديدا للوجود الأمريكي في المنطقة، ولكن الهجمات تصاعدت حدتها منذ إعلان إسرائيل الحرب على الفلسطينيين في غزة، قبل نحو أربعة أشهر.

اعلان

بدأت الولايات المتحدة بشن غارات جوية على عشرات المواقع في العراق وسوريا، حيث توجد فصائل مسلحة تدعمها إيران، بحسب مسئولين أمريكيين، وتأتي هذه الغارات في أعقاب هجوم نفذ بواسطة طائرة مسيرة، وقتل خلاله ثلاثة جنود أمريكيين في الأردن نهاية الأسبوع الماضي.

ونفذت الغارات بواسطة طائرات مقاتلة ومسيرات، إثر وصول رفات الجنود الثلاثة إلى قاعدة دوفر للقوات الجوية في ديلاوير في الولايات المتحدة.

وكانت الولايات المتحدة عززت دفاعاتها في قاعدة "البرج 22" العسكرية التي تعرضت للهجوم في الأردن، وتزامن ذلك مع تعهد فصائل مدعومة من إيران بمواصلة هجماتها ضد القوات الأمريكية في المنطقة، ومنها "حركة النجباء" العراقية.

وتؤوي قاعدة البرج22 حوالي 350 عسكريا أمريكيا، وهي توجد قرب منطقة منزوعة السلاح بين الأردن وسوريا، بينما لا تبعد الحدود العراقية عن تلك النقطة سوى عشرة كيلومترات.

المصادر الإضافية • أ ب

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

المرصد السوري: سبعة قتلى في قصف على منطقة السيدة زينب في دمشق

المسؤولون العراقيون يطالبون قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة بمغادرة بلادهم

يضم مركزًا للحرس الثوري الإيراني.. قصف إسرائيلي يستهدف مبنى في حي المزة بالعاصمة السورية دمشق

قصف العراق الولايات المتحدة الأمريكية سوريا أخبار هجوم