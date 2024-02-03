بعد محاصرتها بالدبابات الإسرائيلية في غزة.. مصير الطفلة هند وفريق إنقاذها مجهول منذ 110 ساعات

بقلم: يورونيوز

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم السبت، أنه لا يزال مصير الطفلة هند (6 سنوات) مجهولاً والفريق الذي خرج لإنقاذها في مدينة غزة، على الرغم من مرور أكثر من 110 ساعات.

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وقالت الجمعية، في بيان نشرته على منصة إكس: "أكثر من 110 ساعات مرت، ولا يزال مصير زميلينا يوسف زينو وأحمد المدهون اللذين خرجا لإنقاذ الطفلة هند البالغة من العمر 6 سنوات مجهولا".

وناشدت جمعية الهلال الأحمر، المجتمع الدولي "بالتدخل الفوري للكشف عن مصير الطفلة هند وطاقم الإنقاذ".

وشددت على أن "القانون الدولي الإنساني ينص على حماية المدنيين و العاملين في مجال الرعاية الصحية والعمل الإنساني".

وفي التفاصيل، خرج طاقم إسعاف من الهلال الأحمر، يوم الإثنين، لإنقاذ الطفلتين "ليان (15 عاما) وهند (6 سنوات)، بعد محاصرتهما بدبابات الجيش الإسرائيلي وجنوده، داخل مركبة تواجدتا فيها مع أفراد أسرتهما، بحسب بيان سابق صدر عن الجمعية.

والثلاثاء، قال عدد من طواقم الجمعية، في مقطع فيديو نشر على منصة "إكس"، إن مكان الحادث بمدينة غزة، قرب محطة "فارس" للوقود (غرب المدينة)، قبل أن يعلن عن وفاة الطفلة ليان، حينما كانت "تتحدث على الهاتف مع طاقم الهلال، طالبة النجدة، في حين بقيت هند محاصرة داخل المركبة التي تحيط بها الدبابات الإسرائيلية".